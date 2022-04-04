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13歲巴掌仙子出生僅480公克 成功抗癌與媽媽圓夢創業

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
早產兒黃玨縈（右）與弟弟黃玨淏（左）表演街舞。記者徐如宜／攝影
早產兒黃玨縈（右）與弟弟黃玨淏（左）表演街舞。記者徐如宜／攝影

13歲的「巴掌仙子」黃玨縈，出生時才480公克，兩歲時又罹患肝母細胞瘤，歷經化療、開刀，成功抗癌。今天是兒童節，她和媽媽、弟弟回到出生地高雄，發表共同創作的自有專利品牌水滴杯架，勇敢追夢創業。安安婦幼院長黃富仁及圓石禪飲董事長黃楊紘璋相挺，贊助50個水滴杯架、2萬5千元，捐贈中華民國兒童癌症基金會，幫助其他的抗癌小勇士。

安安婦幼院長黃富仁表示，玨縈是全台當年最小的巴掌仙子，母親為人工受孕，原本為3胞胎，因安全減為雙胞胎，24周早產時玨縈存活下來。在媽媽的信心與毅力、以及醫院治療照顧下，玨縈慢慢成長，但又碰到癌症試煉，母女不向命運低頭，堅強以對。

「玨(ㄐㄩㄝˊ)縈，也是『絕對會贏』的意思！」玨縈媽媽說，500克以下的早產兒不易存活，照顧早產兒的過程非常辛苦，但碰到了就要面對。孩子兩歲時又得到肝母細胞瘤，當時開刀就開了9個小時，小小的身軀承受許多苦痛，還差點兒失去視力。

玨縈與弟弟玨淏，今天表演街舞得到熱烈掌聲。媽媽說，因為玨縈走路常不小心跌倒，跳街舞可以學習平衡，果然學了之後平衡感好許多。

玨縈與媽媽今天也發表共同創作的自有專利品牌水滴杯架，在嘖嘖募資平台有售。玨縈媽媽說，回想當年帶著小玨縈頻繁進出醫院，手推車掛滿各種用品，最怕飲料翻倒，總是措手不及，也因此有了研發平衡杯架的想法，終於10年後「水滴杯架」誕生，兼顧環保、無毒材質，掛在車上、放在桌上都很方便拿取，且不易翻倒。獨特專利採用平衡原理可承重4杯飲料重量的杯架，設計、開發模具、申請專利等開發過程，就花了100多萬元。

玨縈媽媽說，未來每售出一個杯架，將會捐10元給兒童癌症基金會，也鼓勵癌童父母再困難都不要氣餒。楊紘璋表示，水滴杯架減少塑料使用，與圓石禪飲品牌精神相符，希望拋磚引玉，一同落實環保理念，也幫助癌童戰勝病魔。

黃玨縈與媽媽創意研發的「水滴杯架」，專利採用平衡原理可承重4杯飲料重量。記者徐如宜／攝影
黃玨縈與媽媽創意研發的「水滴杯架」，專利採用平衡原理可承重4杯飲料重量。記者徐如宜／攝影
早產兒黃玨縈（右）與弟弟黃玨淏（左）表演街舞。記者徐如宜／攝影
早產兒黃玨縈（右）與弟弟黃玨淏（左）表演街舞。記者徐如宜／攝影
黃玨縈與媽媽創意研發的「水滴杯架」，專利採用平衡原理可承重4杯飲料重量。記者徐如宜／攝影
黃玨縈與媽媽創意研發的「水滴杯架」，專利採用平衡原理可承重4杯飲料重量。記者徐如宜／攝影
「巴掌仙子」黃玨縈出生時才480公克。圖／家人提供
「巴掌仙子」黃玨縈出生時才480公克。圖／家人提供
「巴掌仙子」黃玨縈（右）出生時才480公克，兩歲時又罹患肝母細胞瘤，母親（左）一路陪伴。記者徐如宜／攝影
「巴掌仙子」黃玨縈（右）出生時才480公克，兩歲時又罹患肝母細胞瘤，母親（左）一路陪伴。記者徐如宜／攝影
「巴掌仙子」黃玨縈（右）出生時才480公克，兩歲時又罹患肝母細胞瘤，母親（左）一路陪伴。記者徐如宜／攝影
「巴掌仙子」黃玨縈（右）出生時才480公克，兩歲時又罹患肝母細胞瘤，母親（左）一路陪伴。記者徐如宜／攝影

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