清明連假第3天回暖 大量人車潮擠爆陽明山

今天是清明連假第3天，天氣晴朗穩定，不少民眾出外遊憩，陽明山國家公園一早就湧入人車潮，截至今早10時止，園區的停車場已達容留數，直到下午1時許都還有排隊車隊等候進入停車場。

清明連假期間，許多民眾攜家帶眷地湧進陽明山國家公園，昨天因下雨關係人潮較少，但今日氣候回溫，從即時影像中可以看到，二子坪停車場已停滿，停車場入口還有不少車輛等待進場，另也可看到許多民眾的身影。

陽管處表示，今天是兒童節，也是清明連假第3天，除了歡迎民眾前往園區遊憩，也趁機機會教育表示，美味能開心慶祝兒童節的孩子，背後都有含辛茹苦、拉拔孩子長大的父母，而在動物的世界也不例外。

許多鳥類及哺乳類在產下後代後，都會有照顧幼鳥、幼壽的行為，這段時間，親代會提供食物及保護，直到牠們能獨立生活為止。

為確保孩子們安全，很多野生動物在育幼時會變得格外謹慎，對聲音或氣味也十分敏感，因此想在野外親眼看到野生動物育幼行為相當不易。

陽管處表示，透過自動相機，可讓民眾看到野生動物育幼時的珍貴畫面，記錄到長得像小黑炭的灰腳秧雞寶寶、成群結隊互相照顧的台灣獼猴、一打三的白鼻心媽媽、可愛的三隻小野豬等。

陽管處表示，隨著春天到來，天氣也逐漸變得暖和，許多野生動物逐漸進入繁殖及育幼階段，民眾若在園區遇見動物小寶寶，切記不要打擾牠們，留給牠們一個安心成長空間。

陽明山國家公園區內道路四通八達，但也造成森林被馬路分割成左右兩邊，動物要從左邊的的家到右邊的家，就需要通過馬路，導致頻傳動物被車子撞死情況，為保護動物安全過馬路，陽管處地下道「生態廊道」，讓動物安全過馬路，以維護生態系的平衡及生物多樣性。