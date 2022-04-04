歡慶兒童節 北捷推今明兩天這條件免費玩貓纜、兒童新樂園

今天是兒童節，也是清明連假第三天，為歡慶兒童節，並配合北市府「2022台北兒童月」，兒童新樂園、貓纜、台北小巨蛋冰上樂園推出系列活動，在4月2日至5日期間，全國國小（含）兒童及1名陪同家長，持2022兒童月活動造型扇或相關證明文件，即可免費進入兒童新樂園、免費無限次搭乘貓空纜車（陪同家車需另購票）、台北小巨蛋冰上樂園免費滑冰2小時。

北捷表示，配合北市府「2022台北兒童月」活動，4月2日至4月5日期間，全國國小（含）兒童及1名陪同家長，持2022兒童月活動造型扇或相關證明文件可享免費進入兒新（園內遊樂設施正常收費）。另推出2種購票選擇。

300元雙人無限暢玩13項遊樂設施，購買2張一日樂Fun券，享第2人半價優惠，總價300元（原價400元），可暢玩園區13項遊樂設施，再送1包北捷嚴選咖啡包、附贈大昆蟲展A區體驗券2張，還有機會獲得獅子寶寶經由防蚊夾或myVideo 7天免費追劇序號卡等限量好禮。

買2套500元「吃喝玩樂雙人遊」套票，每日即贈送限量價值1600元氧顏森活微金超導化妝水；4月2日至4月5日每日10時起，兒童新樂園周邊廣場將舉辦創意親子市集，由知名「有趣市集」，集結文創、輕食、飲品、DIY手作等數10家攤位，好逛又好玩。

在活動期間，全國國小（含）以下兒童持（數位）學生證、身分證明文件或出示2022兒童月摺頁，可至貓空纜車各車站兌換「免費搭乘券」1張，當日可無限次免費搭乘（陪同家長須額外購票）；親子同遊貓纜及動物園，可先搭貓纜欣賞美景，再到動物園南站下車搭乘動物園遊客列車，沿途下山遊玩動物園，輕鬆省力又好玩。

而台北市立動物園人氣吉祥物「石虎」及「大貓熊」於4月2日至4月5日期間，每日10點、11點、14點、15點， 每場次約30分鐘，在纜車動物園站及動物園南站現身並贈送限量小禮品。此外，與動物園人氣吉祥物合照並上傳社群如FB、IG等分享，可於分享後至貓纜車站詢問處兌換貓空纜車單程券，每帳號限兌換1張。