蘇花路廊下午湧現北返車潮 這4處恐會塞車

今天是清明連假第3天，花蓮天氣多雲時陰，蘇花路廊北上車潮漸增，公路總局預估今北上車流量還有1萬輛待紓解，崇德地區下午也出現北返車潮。另北上走海線會經過的七星潭，今天有許多遊客不畏疫情欣賞海景，享受海風的吹拂。

公路總局第四區養護工程處表示，依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，今天蘇花路廊車流將呈現南北反轉趨勢，預計下午崇德地區將湧現大量北返車潮，可能出現車多路段包含台9線崇德路段、仁水隧道、觀音谷風隧道及南澳市區路段等，提醒用路人適時彈性調整行程規畫，以避開壅塞路段及時段。

而昨天蘇花路廊路況，公路總局統計，南下宜蘭往花蓮方向承接1萬1396輛日運量，花蓮往宜蘭北向則有9145輛，整體交通量較去年清明假期同期減少約11%，在交控中心與警力合作疏運下，全線順暢。