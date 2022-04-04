連假返程車潮湧現 公路總局籲午後這些路段要避開

公路總局表示，截至上午12時，省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台2線東北角及關渡~淡水路段、台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段、台9線蘇花路廊、礁溪路段、台21線日月潭路段、台74線大里~霧峰路段、台18線接國3中埔交流道路段、台3線梅山路段、台86線接國3關廟交流道路段及台88線鳳山至五甲系統路段等。

公路總局表示，今天下半天，公路總局預估各地區主要幹道路段將有收假車潮湧現，包含北部地區台61線鳳鼻~香山路段，中部地區的61線竹南及中彰大橋改建路段、台74線快官~成功及大里~霧峰路段，南部地區台1線水底寮路段、台9線南迴公路、台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道等，以及東部地區的台9線蘇花路廊等。

另部分觀光風景區亦會有車潮，如台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線大溪~慈湖及台9線礁溪路段等；民眾如欲行經上述路段或前往相關景點，建議預先留意路況，也請注意省道上資訊可變標誌(CMS)發布之路況及停車率資訊，避開壅塞的路段及時段。