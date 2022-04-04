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清明連假第3天國道出遊車流仍多 預期午後提前返工潮

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
清明連假第3天，國道高雄段仍有出遊車潮，整理交通狀況大致順暢。記者陳弘逸／攝影
清明連假第3天，國道高雄段仍有出遊車潮，整理交通狀況大致順暢。記者陳弘逸／攝影

今天是清明連假第3天，高雄天氣轉晴，出遊車潮依舊，雖車流較前兩天略減，但仍有部分路段車多壅塞；高速公路局南區養護工程分局表示，國道10號東向西上午較壅塞，其餘路段，則因零星事故及施工影響交通，整體通行狀況大致順暢，但連假接近尾聲，下午也預估會有提前返工車潮，用路人上路需多留意車況。

南區養護工程分局指出，每逢連假國10燕巢系統東向西路段，上午較壅塞，接近中午用餐時段才會舒緩；國一漁港路，則因道路施工，有一車道封閉造成壅塞，另中午國1楠梓段發生砂石車與貨櫃車追撞事故，也短暫造成壅塞，但事故皆已排除，無人受傷。

南區養護工程分局表示，今天凌晨到中午，國1、國3與國10共發生5起追撞事故，但皆無人受傷，僅短暫影響通行，目前事故全部排除，大部分路段通行大致順暢。

南區養護工程分局提醒，明天為清明節，也是連假最後一天，今天上午國1、國3北上已陸續出現返工車潮，依據往年經驗下午2時起車潮將會更明顯，預計晚上8時許左右才會趨緩，呼籲用路人應隨時注意路況，避開壅塞路段與時段。

清明連假第3天，國道高雄段交通大致順暢。圖／翻攝自高速公路局1968APP
清明連假第3天，國道高雄段交通大致順暢。圖／翻攝自高速公路局1968APP

連假 車潮

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