聽新聞
test
0:00 / 0:00
清明連假第3天國道出遊車流仍多 預期午後提前返工潮
今天是清明連假第3天，高雄天氣轉晴，出遊車潮依舊，雖車流較前兩天略減，但仍有部分路段車多壅塞；高速公路局南區養護工程分局表示，國道10號東向西上午較壅塞，其餘路段，則因零星事故及施工影響交通，整體通行狀況大致順暢，但連假接近尾聲，下午也預估會有提前返工車潮，用路人上路需多留意車況。
南區養護工程分局指出，每逢連假國10燕巢系統東向西路段，上午較壅塞，接近中午用餐時段才會舒緩；國一漁港路，則因道路施工，有一車道封閉造成壅塞，另中午國1楠梓段發生砂石車與貨櫃車追撞事故，也短暫造成壅塞，但事故皆已排除，無人受傷。
南區養護工程分局表示，今天凌晨到中午，國1、國3與國10共發生5起追撞事故，但皆無人受傷，僅短暫影響通行，目前事故全部排除，大部分路段通行大致順暢。
南區養護工程分局提醒，明天為清明節，也是連假最後一天，今天上午國1、國3北上已陸續出現返工車潮，依據往年經驗下午2時起車潮將會更明顯，預計晚上8時許左右才會趨緩，呼籲用路人應隨時注意路況，避開壅塞路段與時段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言