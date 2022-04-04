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終於放晴國道3路段上午壅塞 下午注意12地雷路段
清明連假第三天天氣好轉，截至上午11時，國道全線交通量為30.5百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹；國5南向南港系統至石碇；國5北向宜蘭至頭城等路段，其餘路段均能維持行車順暢。
高公局表示，上午9時14分，國1北向350.4公里處，發生2小客車追撞，無人受傷，於9時25分事故排除，回堵約3公里；9時54分，國1高架南向70.5公里處，發生3小客車追撞占用內線車道，無人受傷，10時排除，回堵約1公里；10時59分，國1北向209.1公里處，發生2小客車追撞事故占內車道，無人受傷，11時17分事故排除，回堵約3公里均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高工局預判，下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統。
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