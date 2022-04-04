午後臭氧濃度上升 高屏空品今可能亮橘燈

環保署表示，今天環境風場為東北東風，中部以北空品區位在迎風面，空氣品質為普通至良好；雲嘉南以南空品區位於下風處，稍有汙染物累積；午後受光化作用影響，高屏空品區臭氧濃度易上升。

今天各地空品，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，5日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍轉差，空氣品質多為普通等級；氣象局提醒，清晨及夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

6日環境風場持續為偏東風，西半部空品區仍稍易有汙染物累積，空氣品質多為普通等級；氣象局提醒，清晨及夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。