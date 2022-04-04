兒童節上午六福村湧5千人 一早就現排隊人潮

連假倒數2天，今天兒童節難得放晴，六福村大門售票亭一早就湧現遊客，許多都是家長衝著12歲以下免費玩的活動，帶孩子前來，園方估上午已有5千人入園，不過不算擁擠，設施排隊少，六福村表示，仍可玩得非常舒適，歡迎大小朋友前來。

六福村表示，因連假前兩天天氣不穩，不斷下雨，導致入園遊客並未如預期，不過今天兒童節天氣放晴，上午不斷有遊客入園，雖截至中午估已有5千人入園，但園區占地遼闊，目前園內仍不算擁擠，玩設施不太需要排隊。

六福村指出，連假期間全面招待未滿12歲兒童免費入園玩，2010年4月3日以後出生者，出示健保卡或戶口名簿，就能免費入園，同行家長門票也只要699元，因此這波主要也都是家庭客。