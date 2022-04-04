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兒童節上午六福村湧5千人 一早就現排隊人潮
連假倒數2天，今天兒童節難得放晴，六福村大門售票亭一早就湧現遊客，許多都是家長衝著12歲以下免費玩的活動，帶孩子前來，園方估上午已有5千人入園，不過不算擁擠，設施排隊少，六福村表示，仍可玩得非常舒適，歡迎大小朋友前來。
六福村表示，因連假前兩天天氣不穩，不斷下雨，導致入園遊客並未如預期，不過今天兒童節天氣放晴，上午不斷有遊客入園，雖截至中午估已有5千人入園，但園區占地遼闊，目前園內仍不算擁擠，玩設施不太需要排隊。
六福村指出，連假期間全面招待未滿12歲兒童免費入園玩，2010年4月3日以後出生者，出示健保卡或戶口名簿，就能免費入園，同行家長門票也只要699元，因此這波主要也都是家庭客。
園方還舉辦動物主題派對，有動物大遊行、兒童節限定市集，動物主題派對將有全新亮相3公尺高的老虎巨型氣球，還有吉祥物也換上老虎裝，每天下午2點在中央魔術噴泉區遊街，4月3日及4日2天也在中央噴泉旁有兒童節限定「虎市集」活動，包含各式動物主題泥作、拼布、乾燥花等近20個攤位。
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