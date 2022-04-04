規模4.8震央在高雄甲仙 雙鐵、捷運未受影響

南部今天上午發生芮氏規模4.8地震，震央位於高雄市甲仙區，地震深度8.4公里，最大震度於甲仙區達4級，搖晃相當有感；高雄市政府消防局初步調查轄區各單位狀況，經彙整均無造成災情、無人員受傷受困；高雄捷運、高鐵與台鐵等交通單位也未受影響，正常營運。

中央氣象局指出，這起地震發生於今天上午9時50分許，位置為高雄北北東方 58.5公里為甲仙區，地震深度達8.4公里，芮氏規模4.8地震。

地震發生後，市府消防局，立即派遣轄區各單位進行災情查報，市府與各區行政中心同步啟動收集相關資訊，經彙整均無造成災情、無人員受傷受困，另捷運、高鐵與台鐵等交通單位也未受影響，正常營運。