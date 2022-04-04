快訊

未畢業就拿500萬獎金 學霸培育從出生開始

王喜為無禮黑白照致歉「莊天祥」網傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

規模4.8震央在高雄甲仙 雙鐵、捷運未受影響

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
中央氣象局第36號顯著有感地震報告。圖／中央氣象局提供
中央氣象局第36號顯著有感地震報告。圖／中央氣象局提供

南部今天上午發生芮氏規模4.8地震，震央位於高雄市甲仙區，地震深度8.4公里，最大震度於甲仙區達4級，搖晃相當有感；高雄市政府消防局初步調查轄區各單位狀況，經彙整均無造成災情、無人員受傷受困；高雄捷運、高鐵與台鐵等交通單位也未受影響，正常營運。

中央氣象局指出，這起地震發生於今天上午9時50分許，位置為高雄北北東方 58.5公里為甲仙區，地震深度達8.4公里，芮氏規模4.8地震。

地震發生後，市府消防局，立即派遣轄區各單位進行災情查報，市府與各區行政中心同步啟動收集相關資訊，經彙整均無造成災情、無人員受傷受困，另捷運、高鐵與台鐵等交通單位也未受影響，正常營運。

高速公路局說，上午9時50分高雄市甲仙區發生規模4.8地震，高雄市甲仙最大震度4級，高4南3嘉3雲3投2屏1東1花1彰1中1苗1，經初步以閉路電視攝影機(CCTV)檢視國道各路段通行正常，並已派員巡查轄管相關公路設施。

中央氣象局第 036 號顯著有感地震震度圖。圖／中央氣象局提供
中央氣象局第 036 號顯著有感地震震度圖。圖／中央氣象局提供
高雄捷運、高鐵與台鐵等交通單位未地震受影響，正常營運。記者陳弘逸／攝影
高雄捷運、高鐵與台鐵等交通單位未地震受影響，正常營運。記者陳弘逸／攝影
南部今天上午發生芮氏規模4.8地震，震央位於高雄市甲仙區，地震深度8.4公里，最大震度於甲仙區達4級。圖／國家災害防救科技中心提供
南部今天上午發生芮氏規模4.8地震，震央位於高雄市甲仙區，地震深度8.4公里，最大震度於甲仙區達4級。圖／國家災害防救科技中心提供

地震 高雄市 高鐵

延伸閱讀

高雄診所前院長遭控潑尿3次 監視器影像看不清獲判無罪

高雄甲仙規模4.8地震 網友：6樓有感以為酒還沒退

上午9時50分高雄甲仙規模4.8地震 最大震度高雄4級

桃園今增22例本土 搭捷運、逛賣場、看電影6區足跡曝

相關新聞

不斷更新／國道13大地雷路段 國5雪隧北返回堵2公里

今天是清明節連續假期第3天，目前國道各路段路況大致良好。高速公路局預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

連假第3天 高公局預判這些路段會開始壅塞

清明連假第三天，高公局表示，昨天全日交通量為106.2百萬車公里，為年平均平日(88百萬車公里)的1.2倍，國5交通量為...

高雄甲仙規模4.8地震 網友：6樓有感以為酒還沒退

中央氣象局今天上午發布第36號顯著有感地震報告，震央在高雄市政府北北東方58.5公里的甲仙區，地震深度8.4公里，芮氏規...

上午9時50分高雄甲仙規模4.8地震 最大震度高雄4級

中央氣象局發布第36號顯著有感地震報告，發震時間為上午9時50分，在高雄市政府北北東方58.5公里 ，位於高雄市甲仙區，地震深度8.4公里，芮氏規模4.8。

苗栗10.1度、4縣市濃霧特報 吳德榮觀注熱擾動是否成颱

中央氣象局發布4縣市濃霧特報，今天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義縣、台南、高雄及屏東已出現能見度不足20...

規模4.8震央在高雄甲仙 雙鐵、捷運未受影響

南部今天上午發生芮氏規模4.8地震，震央位於高雄市甲仙區，地震深度8.4公里，最大震度於甲仙區達4級，搖晃相當有感；高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。