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影／天氣回暖 合歡山「水晶宮」竟結冰原因曝光

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
今天氣溫回升且未降雨，合歡山「水晶宮」路段卻因路旁側溝遭落石阻斷，雨水溢流路面而結冰，預估中午過後才能消融。圖／仁愛警分局提供
今天氣溫回升且未降雨，合歡山「水晶宮」路段卻因路旁側溝遭落石阻斷，雨水溢流路面而結冰，預估中午過後才能消融。圖／仁愛警分局提供

合歡山昨天降雨夾冰霰，但台14甲線32K「水晶宮」路段並未結冰，今天轉晴且氣溫回升，反而卻結冰了，經警調查是，邊坡落石阻斷路旁側溝，雨水溢流路面，加上整夜低溫才結冰，目前實施交管，預估中午過後消融才能恢復正常通行。

仁愛警分局指出，台14甲線合歡山公路31.8K武嶺至32.1K松雪樓路段，因位處背陽側日照不足，易凝霜、結冰、積雪且不易消融被稱為「水晶宮」，常因高山地區氣候濕冷，夜間溫度低，造成該路段鄰山側車道有局部結冰狀況。

而受低溫及水氣影響，合歡山昨天陰雨不斷，期間不時飄落冰霰，但因雨勢不小，冰霰掉落地面後就立刻消融，並未積霰，最常結冰的「水晶宮」未結冰，沿線交通正常，昨天入夜後雨勢趨緩，今晨雨停、氣溫回升，「水晶宮」反而結冰了。

仁愛警分局翠峰所表示，疑因近日連續降雨，導致「水晶宮」路段邊坡輕微崩塌，落石正巧阻斷了路旁側溝，雨水因此溢流至路面，加上昨晚山區氣溫逼近0度，低溫導致溢流水凝結成冰，且愈積愈厚，台14甲線32K路面才會結冰。

但今天山區未降雪，且連冰霰都沒有，「水晶宮」路面結了一層冰，引起路過遊客好奇，為免行經車輛在該路段打滑造成事故，仁愛警分局翠峰所今天清晨已在近邊坡處擺放交通錐警示，該所所長張勝華與員警則到場指揮交通。

仁愛警分局表示，因「水晶宮」路段難有日照，所需的融冰時間較一般路段長，粗估該路段路面結冰要等到中午過後才會消融，屆時就能恢復正常通行，現階段先派員交管，並提醒上山遊客放慢車速，注意安全，目前整體車流大致順暢。

今天氣溫回升且未降雨，合歡山「水晶宮」路段卻因路旁側溝遭落石阻斷，雨水溢流路面而結冰，預估中午過後才能消融。圖／仁愛警分局提供
今天氣溫回升且未降雨，合歡山「水晶宮」路段卻因路旁側溝遭落石阻斷，雨水溢流路面而結冰，預估中午過後才能消融。圖／仁愛警分局提供
今天氣溫回升且未降雨，合歡山「水晶宮」路段卻因路旁側溝遭落石阻斷，雨水溢流路面而結冰，預估中午過後才能消融。圖／仁愛警分局提供
今天氣溫回升且未降雨，合歡山「水晶宮」路段卻因路旁側溝遭落石阻斷，雨水溢流路面而結冰，預估中午過後才能消融。圖／仁愛警分局提供
今天氣溫回升且未降雨，合歡山「水晶宮」路段卻因路旁側溝遭落石阻斷，雨水溢流路面而結冰，預估中午過後才能消融。圖／仁愛警分局提供
今天氣溫回升且未降雨，合歡山「水晶宮」路段卻因路旁側溝遭落石阻斷，雨水溢流路面而結冰，預估中午過後才能消融。圖／仁愛警分局提供
今天氣溫回升且未降雨，合歡山「水晶宮」路段卻因路旁側溝遭落石阻斷，雨水溢流路面而結冰，預估中午過後才能消融。圖／仁愛警分局提供
今天氣溫回升且未降雨，合歡山「水晶宮」路段卻因路旁側溝遭落石阻斷，雨水溢流路面而結冰，預估中午過後才能消融。圖／仁愛警分局提供

冰霰 低溫 合歡山

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