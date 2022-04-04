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高雄甲仙規模4.8地震 網友：6樓有感以為酒還沒退

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導
高雄甲仙今天上午9時50分發生芮氏規模4.8地震，最大震度高雄4級。圖／氣象局提供
高雄甲仙今天上午9時50分發生芮氏規模4.8地震，最大震度高雄4級。圖／氣象局提供

中央氣象局今天上午發布第36號顯著有感地震報告，震央在高雄市政府北北東方58.5公里的甲仙區，地震深度8.4公里，芮氏規模達4.8；其中高雄市地區最大震度為4級，PTT網友以「地震啦」為題發文，不少網友響應，有網友指「3樓、9樓有感」，也有網友笑稱「6樓有感，當下以為酒還沒退」；高市消防局指出，地震發生後，目前並未接到災情通報。

中央氣象局今天指出，地震發生時間為上午9時50分，位於高雄市政府北北東方58.5公里的甲仙區，地震深度8.4公里，芮氏規模4.8。

今天上午各地震度級，分別為高雄市地區最大震度4級、台南市地區最大震度3級、嘉義縣地區最大震度3級、雲林縣地區最大震度3級、嘉義市地區最大震度2級、南投縣地區最大震度2級、屏東縣地區最大震度1級、台東縣地區最大震度1級、花蓮縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級。

有PTT網友以「地震啦」為題發文，引起不少網友跟進發言，有網友指「6樓有感」、「3樓有感」、「左營9樓有感」、「11樓有感」，但有網友笑著指「6樓有感，以為酒還沒退」；不過也有家住10樓的網友說「無感」。

對於高雄市上午的地震，高雄市消防局表示，地震發生後，高雄市並未接獲相關災情或者電梯受困的通報。

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