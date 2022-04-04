清明連假出遊北返車潮將湧現 省道這些路段建議避開
清明節連假第3天，公路總局預估今天出遊返程及返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道），主要省道幹道(台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段)及觀光景點周邊道路（北部台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段，東部台8線太魯閣路段、台9線礁溪路段，南部台1線水底寮~楓港路段）。
另特別管制路段計1處，台61線後龍路段南下（105k+900-106k+300），因路面破損搶修及考量用路人行車安全，將封閉南下內側車道，僅開放外側車道通行，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。
昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台61線中彰大橋改建路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台74線台中環線接國3、台18線接國3中埔交流道及台86線接國3關廟交流道等；公共運輸部分，昨天西部國道客運共計行駛5799班次，疏運8萬3795人，疏運人數較110年同期減少40.4%；東部國道客運路線共計行駛1306班次，疏運1萬9041人，疏運人數較110年同期減少34.9%。
公路總局表示，為疏運民眾返鄉、外出及掃墓乘車需求，公路總局已協調請客運業者籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，並請民眾搭乘時配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定，共同創造安全的乘車體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言