清明連假出遊北返車潮將湧現 省道這些路段建議避開

清明節連假第3天，公路總局預估今天出遊返程及返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道），主要省道幹道(台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段)及觀光景點周邊道路（北部台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段，東部台8線太魯閣路段、台9線礁溪路段，南部台1線水底寮~楓港路段）。

另特別管制路段計1處，台61線後龍路段南下（105k+900-106k+300），因路面破損搶修及考量用路人行車安全，將封閉南下內側車道，僅開放外側車道通行，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台61線中彰大橋改建路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台74線台中環線接國3、台18線接國3中埔交流道及台86線接國3關廟交流道等；公共運輸部分，昨天西部國道客運共計行駛5799班次，疏運8萬3795人，疏運人數較110年同期減少40.4%；東部國道客運路線共計行駛1306班次，疏運1萬9041人，疏運人數較110年同期減少34.9%。