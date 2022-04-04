疫情宅在家帶動綠色經濟 觀葉植物身價翻漲如「股票」

綠葉變身主角！疫情時代，民眾宅在家，觀葉植物從小眾變為大眾熟悉，身價翻倍暴漲，觀葉植物玩家黃祖望形容，觀葉植物猶如「股票」漲跌起伏大。學者分析，觀葉植物價格翻漲，主因觀葉植物品種多元，若遇到葉片稀有性、獨特性、變異株，成為價格高低關鍵。

屏科大農園生產系副教授黃滄海分析，觀葉植物市場轉由消費者導向，觀葉植物的葉片型態、斑紋多樣性，搭配流行與視覺性效果，品種更迭讓業者開發不同種類，社群媒體推波助瀾，公眾人物影響力，觀葉植物加速流行，近年興起直播、拍賣熱潮，新品種推出，消費者競標取得，價格攀升，帶動產業造就「綠色經濟」。

屏東縣鹽埔鄉青農柯茗駿投入觀葉植物栽培15年，進入柯茗駿的農場，有兩百多個品種觀葉植物，他說，觀葉植物種類多，常見的天南星科就有115個屬，每個屬還有兩千多個。他會觀察國外趨勢，研判台灣接下來可能流行品種，跑在最前面，物以稀為貴，等到市場普及，價格會跌落。他從消費者需求出發，挑選適合居家種植，民眾好照顧。

柯茗駿說，觀葉植物熱潮約從四年前在歐美市場與東南亞市場出現，以往觀葉植物是鮮花市場綠葉，出口日本、澳洲花材一支價格7、8元，如今蔚為主流，一盆一盆賣，喊到4、5萬元以上。他種植泰國斑葉龜背芋，罕見白色斑點是變異株，造型特殊稀有，以往白斑葉片被視為次級品，採集後丟棄，如今變珍品，一盆在網路賣到萬元，其他像是洞洞蔓綠絨，早期一株盆栽150元，現在賣到4、500元。

觀葉植物玩家、佳冬高農園藝科二年級黃祖望，他用打工插花錢買觀葉植物，「以花養花」，買過最貴有數萬元，是穿洞的龜背芋，當時很稀少。他形容，「觀葉植物追不完，每天都有新的交種、變異種」，很像股票波動起伏，當稀少的觀葉植物普及，價格從5、6千元跌落到5、6百元。

黃倉海說，他曾在紐西蘭拍賣網站看到，姬龜背芋一株九片葉子，拍賣網站賣到53萬元台幣，就是尋求多變、獨特、量少；以龜背芋來說，業者進口泰國黃斑龜背芋或日本白斑龜背芋，有斑紋的生長速度慢，與一般綠葉相差約一倍，初期引進量少價高，當量可穩定供貨，價格才會平穩。