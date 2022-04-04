熱擾動不排除成4月颱 專家指對台灣影響待觀察

天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，今天清晨受到冷空氣及局部有輻射冷卻加成作用影響，各地低溫偏冷，最低溫出現在苗栗10.1度，其餘地區大致介於11-15度間，這幾天低溫的情況將告一段落。

他說，今天白天開始大陸冷氣團減弱，台灣附近水氣偏少，迎風面北海岸至東北角、宜蘭仍有短暫陣雨，其餘各地天氣穩定晴到多雲，氣溫顯著回升，北部、宜花20-22度，中南部、台東24-26度，夜晚至清晨各地低溫16-19度，中南部日夜溫差較大。

明天到周三上半天環境轉為偏東風，北部、東北部氣溫會更進一步回升，但早晚感受仍較涼。天氣持續穩定，西半部清晨要留意有局部低雲或霧發生的機會，降雨則局限在東半部地區。

林琮訓說，周三下半天到周四東北季風會稍稍增強，沒有明顯的冷空氣帶來降溫，偏向是風速的加強為主，北部迎風面會有局部性的地形降雨產生，整體降雨量不多。

林琮訓表示，周五東北季風就減弱，並轉為高壓迴流偏東風環境，中高層則逐漸轉為太平洋高壓影響，偏南風將帶來南方的暖溼空氣，整體氣溫會轉暖，周末北部高溫可能逼近30度，和前兩天差異甚遠，降雨仍以東半部為主，視水氣北上情形，東南部、恆春半島的降雨可能會有所增多。

林琮訓說，周末至下周需要關注的重點，為南方熱帶擾動的發展，從周三、周四之後南海至菲律賓東方海面將轉為低壓帶，有利於熱帶擾動發展，目前在關島東南方海面有一熱帶擾動95Ｗ，後續可能增強為熱帶性低氣壓，亦不排除成颱的機會，不過目前預測此系統將受太平洋高壓勢力引導，在遠洋就北轉，對台灣影響不大，不過由於已經是超過7天以上的預報，不確定性還很大，仍待後續觀察。