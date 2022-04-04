連假第3天 高公局預判這些路段會開始壅塞

清明連假第三天，高公局表示，昨天全日交通量為106.2百萬車公里，為年平均平日(88百萬車公里)的1.2倍，國5交通量為3.5百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)的1.3倍，昨日路況除國5北向宜蘭至坪林路段於昨深夜11時逐漸紓解外，其餘路段大致順暢。

高公局說，至於今天0-5時平均交通量為5.3百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)的1.5倍；預估今天交通量為118百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為9.0百萬車公里，今日相關疏導措施包括：7-19時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。