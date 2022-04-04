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不斷更新／清明連假第3天 注意國道13大地雷路段

聯合報 / 記者彭宣雅楊德宜／台北即時報導
今天是清明節連續假期第3天，目前國道各路段路況大致良好。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
今天是清明節連續假期第3天，目前國道各路段路況大致良好。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

（7:00更新）

今天是清明節連續假期第3天，目前國道各路段路況大致良好。高速公路局預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、龍井-沙鹿、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議西部國道南部地區北向用路人於上午9時前出發，中部地區北向用路人於中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：7-19時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供

國道 宜蘭

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