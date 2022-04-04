苗栗10.1度、4縣市濃霧特報 吳德榮觀注熱擾動是否成颱

中央氣象局發布4縣市濃霧特報，今天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義縣、台南、高雄及屏東已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，各地無雨，西半部輻射冷卻加成，為此波大陸冷氣團帶來本島平地的最低氣溫，苗栗新竹畜試測站10.1度。

他說，今天至周三高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣，東半部偶有局部短暫降雨的機率。氣溫逐日略升；白天北舒適、南微熱，夜間因輻射冷卻，清晨氣溫偏低，日夜溫差大。北部12至23度，中部11至26度，南部12至27度，東部14至25度。

周四小股東北風增強，僅迎風面北海岸、北部山區雲量稍增、零星飄雨，對各地天氣影響很小；周五至周日西半部為晴朗穩定的天氣，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升。

另外，吳德榮說，各國模式持續模擬大約未來5至10天，南海至菲律賓東方海域一帶，有兩個熱帶擾動活動的跡象；但模式受到學理限制而有不確定性，模擬的位置、強度則隨著運算時間，各國模式間的差異愈來愈大。

他說，中央氣象局颱風資料庫的記錄顯示，自1958至2021年西北太平洋4月分共發生過43個颱風，平均每年大約0.7個生成，侵台的僅發生過1次、為2003年柯吉拉，故直接侵襲台灣的機率是非常低的，但是否會對台灣天氣產生間接的影響？則是未來觀察的重點。