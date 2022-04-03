明國道湧大量北向車潮！ 13大地雷路段看這裡

明天為清明節連續假期第3日，交通部高速公路局預估，國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，國道將有13大地雷壅塞路段。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向圓山—大華系統、苗栗—湖口、南屯—后里、西螺—埔鹽系統；國3北向關西—大溪、大山—香山、苑裡—後龍、龍井—沙鹿、草屯—霧峰、竹山—中興；國5北向宜蘭—坪林；國6西向舊正—霧峰系統；國10東向鼎金系統—燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南部地區北向用路人明天於上午9時前出發，中部地區北向用路人於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發，避開壅塞時段。

明日國道相關疏導措施，包括上午7時至晚上7時時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、上午7時至深夜12時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口，下午2時至晚上9時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制、單一費率、凌晨0時至清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

今天下午2時18分於國1南向308.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午2時34分排除，造成後方車流回堵7公里；下午2時54分於國3南向213.4公里處發生3輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用內線及外線車道，於下午3時36分排除，造成後方車流回堵4公里；下午3時42分於國1北向235.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午4時03分排除，造成後方車流回堵3公里。

高公局說，今天下午國道壅塞路段包括國1北向湖口服務區至湖口；國3北向竹南至西濱；國5北向宜蘭至坪林；國10西向仁武至左營端，其餘路段均能維持行車順暢。截至下午5時，國道交通量為72.5百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里。