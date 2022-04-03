快訊

林智勝首戰就開砲 獨占生涯全壘打王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看天氣！ 快變溫暖了 但這天起留意颱風是否形成

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局表示，明天清晨要留意可能有11度左右低溫，民眾要注意保暖。本報資料照片
中央氣象局表示，明天清晨要留意可能有11度左右低溫，民眾要注意保暖。本報資料照片

中央氣象局表示，明天清晨要留意可能有11度左右低溫，民眾要注意保暖，清明連假收假日開始會回溫轉暖，要注意霧造成低能見度； 4月6日開工後，一路到周末大致為「東雨西晴」的穩定天氣。

氣象局提醒，過去連日降雨，山區土壤含水量高，易有坍方、落石，前往活動請注意安全；另外熱帶洋面漸有雲簇發展，周四起南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，當中是否有熱帶性低氣壓或颱風形成，氣象局將持續觀察。

​氣象局表示，4月4日兒童節清晨偏冷，白天氣冷氣團減弱，氣溫回升，​北部、宜蘭整天感受仍涼，清晨北部留意局部11度左右偏低氣溫，花東大致舒適或稍涼，中南部中午前後溫暖、日夜溫差增大；北部多雲、基隆北海岸及大台北山區偶雨，中南部則是多雲到晴，東半部有局部短暫雨。

氣象局表示，4月5日清明節也是收假日，這天開始回暖、容易有霧，​4月6日周三開工日各地白天溫暖、仍易有霧；​西半部白天溫暖、日夜溫差較大，東半部溫度感受大致舒適或稍涼；北部多雲時晴、山區偶有雨，中南部晴時多雲，東半部局部短暫雨。另外，中南部清晨、夜晚易有霧，馬祖易有霧或低雲。

​周四有一小波東北季風報到​，氣象局表示，北部、東北部微幅降溫，早晚低溫、白天高溫略降1、2度，其他各地變化不大，中南部白天溫暖，日夜溫差大；北部多雲時晴、山區偶雨，中南部晴時多雲，東半部局部短暫雨。中南部清晨、夜晚易有霧；馬祖易有霧或低雲​。

周五東北季風減弱，​北部、東北部清晨稍涼，白天回溫，北部多雲時晴，中南部晴時多雲，東半部局部短暫雨。周六、周日偏東風，東雨西晴​，各地大致溫暖舒適，西半部晴時多雲，東半部局部短暫雨。

未來一周天氣。圖／中央氣象局提供
未來一周天氣。圖／中央氣象局提供

氣象局 低溫

延伸閱讀

影／奇蹟！7旬翁困濕冷溪頭山區2天 今尋獲震撼警消

影／山區連日降雨 台8線117公里路段又坍方阻交通

苗栗連續降雨災害頻仍 縣府：盡量避免行駛山區道路

好天氣要來了 乾空氣南下今午後降雨趨緩、明起也變暖

相關新聞

明國道湧大量北向車潮！ 13大地雷路段看這裡

明天為清明節連續假期第3日，交通部高速公路局預估，國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其...

一張圖看天氣！ 快變溫暖了 但這天起留意颱風是否形成

中央氣象局表示，明天清晨要留意可能有11度左右低溫，民眾要注意保暖，清明連假收假日開始會回溫轉暖，要注意霧造成低能見度；...

出遊加掃墓車潮多 明天多處省道易壅塞

明天為清明連假第3天，交通部公路總局預估，省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊及掃墓車潮，提醒用路人行...

影／玉山突飄四月雪 積雪逾0.5公分成銀白世界

繼合歡山在今天中午過後降下冰霰夾雪花後，玉山也因低溫與水氣配合得宜，位在北峰的玉山氣象站今天下午2時許也降下四月雪，且持...

記得對獎 財政部：統一發票已創造638名千萬富翁

財政部賦稅署表示，自100年1-2月期起，統一發票每期開出獎金1000萬元的特別獎，排除空白、作廢、金額不符或買方為營業...

新北投車站106歲了 老車廂上演「鐵道食光之旅」

106歲的新北投車站重回北投在地滿五周年，為推動在地文化，4月1日至4月10日車站生日慶結合台北市立圖書館北投分館、凱達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。