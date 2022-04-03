聽新聞
test
0:00 / 0:00
一張圖看天氣！ 快變溫暖了 但這天起留意颱風是否形成
中央氣象局表示，明天清晨要留意可能有11度左右低溫，民眾要注意保暖，清明連假收假日開始會回溫轉暖，要注意霧造成低能見度； 4月6日開工後，一路到周末大致為「東雨西晴」的穩定天氣。
氣象局提醒，過去連日降雨，山區土壤含水量高，易有坍方、落石，前往活動請注意安全；另外熱帶洋面漸有雲簇發展，周四起南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，當中是否有熱帶性低氣壓或颱風形成，氣象局將持續觀察。
氣象局表示，4月4日兒童節清晨偏冷，白天氣冷氣團減弱，氣溫回升，北部、宜蘭整天感受仍涼，清晨北部留意局部11度左右偏低氣溫，花東大致舒適或稍涼，中南部中午前後溫暖、日夜溫差增大；北部多雲、基隆北海岸及大台北山區偶雨，中南部則是多雲到晴，東半部有局部短暫雨。
氣象局表示，4月5日清明節也是收假日，這天開始回暖、容易有霧，4月6日周三開工日各地白天溫暖、仍易有霧；西半部白天溫暖、日夜溫差較大，東半部溫度感受大致舒適或稍涼；北部多雲時晴、山區偶有雨，中南部晴時多雲，東半部局部短暫雨。另外，中南部清晨、夜晚易有霧，馬祖易有霧或低雲。
周四有一小波東北季風報到，氣象局表示，北部、東北部微幅降溫，早晚低溫、白天高溫略降1、2度，其他各地變化不大，中南部白天溫暖，日夜溫差大；北部多雲時晴、山區偶雨，中南部晴時多雲，東半部局部短暫雨。中南部清晨、夜晚易有霧；馬祖易有霧或低雲。
周五東北季風減弱，北部、東北部清晨稍涼，白天回溫，北部多雲時晴，中南部晴時多雲，東半部局部短暫雨。周六、周日偏東風，東雨西晴，各地大致溫暖舒適，西半部晴時多雲，東半部局部短暫雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言