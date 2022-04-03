一張圖看天氣！ 快變溫暖了 但這天起留意颱風是否形成

中央氣象局表示，明天清晨要留意可能有11度左右低溫，民眾要注意保暖，清明連假收假日開始會回溫轉暖，要注意霧造成低能見度； 4月6日開工後，一路到周末大致為「東雨西晴」的穩定天氣。

氣象局提醒，過去連日降雨，山區土壤含水量高，易有坍方、落石，前往活動請注意安全；另外熱帶洋面漸有雲簇發展，周四起南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，當中是否有熱帶性低氣壓或颱風形成，氣象局將持續觀察。

​氣象局表示，4月4日兒童節清晨偏冷，白天氣冷氣團減弱，氣溫回升，​北部、宜蘭整天感受仍涼，清晨北部留意局部11度左右偏低氣溫，花東大致舒適或稍涼，中南部中午前後溫暖、日夜溫差增大；北部多雲、基隆北海岸及大台北山區偶雨，中南部則是多雲到晴，東半部有局部短暫雨。

氣象局表示，4月5日清明節也是收假日，這天開始回暖、容易有霧，​4月6日周三開工日各地白天溫暖、仍易有霧；​西半部白天溫暖、日夜溫差較大，東半部溫度感受大致舒適或稍涼；北部多雲時晴、山區偶有雨，中南部晴時多雲，東半部局部短暫雨。另外，中南部清晨、夜晚易有霧，馬祖易有霧或低雲。

​周四有一小波東北季風報到​，氣象局表示，北部、東北部微幅降溫，早晚低溫、白天高溫略降1、2度，其他各地變化不大，中南部白天溫暖，日夜溫差大；北部多雲時晴、山區偶雨，中南部晴時多雲，東半部局部短暫雨。中南部清晨、夜晚易有霧；馬祖易有霧或低雲​。