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新北投車站106歲了 老車廂上演「鐵道食光之旅」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
新北投車站生日慶系列活動，在老車廂以「移動的食光印記」為題做局部展示更新。圖／台鐵局提供
新北投車站生日慶系列活動，在老車廂以「移動的食光印記」為題做局部展示更新。圖／台鐵局提供

106歲的新北投車站重回北投在地滿五周年，為推動在地文化，4月1日至4月10日車站生日慶結合台北市立圖書館北投分館、凱達格蘭文化館、北投公民會館、北投梅庭、北投中心新村，舉辦20多場慶祝活動，老車廂以「移動的食光印記」為題進行局部展示更新。

為記念車站重回北投5周年，台鐵局表示，111年新北投車站生日慶「與家共生 咱的故事」系列活動，將扣合北投溫泉無圍牆博物館三大特色主軸，包括溫泉文化、生態社造及生活記憶進行活動規畫。

台鐵局說，車站內有「水網如織：北投水道111周年特展」，老車廂則以「移動的食光印記」進行局部展示更新，邀請民眾在車廂內展開「鐵道食光之旅」，讓老一輩重溫當年的回憶，也讓年輕一代體驗昔日的美好時光。

新北投車站曾是台鐵局淡水線新北投支線車站，當初日本人為發展新北投地區溫泉觀光產業，興建新北投支線，並在1916年（大正5年）設置「新北投乘降場」，其後改稱「新北投驛」。整座木造站體、簷架下的雕花托座及屋頂上的3+1組合老虎窗，為車站建築特色。1988年因台鐵淡水線停駛而走入歷史，並拆遷至彰化台灣民俗村。

後來文化資產保存意識抬頭，車站經重組工程進行修復，並以舊鐵軌、枕木仿舊復原，歷經2年的規畫及興建，106年由北市文化局與台鐵局迎回當年曾往返於淡水線的35TP32850型客車車廂。回歸以來，持續透過相關慶典活動，凝聚與在地居民的共同記憶，營造北投在地文化。

新北投車站生日慶系列活動，在老車廂以「移動的食光印記」為題做局部展示更新。圖／台鐵局提供
新北投車站生日慶系列活動，在老車廂以「移動的食光印記」為題做局部展示更新。圖／台鐵局提供

北投 新北 台鐵

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