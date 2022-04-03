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出遊加掃墓車潮多 明天多處省道易壅塞

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
清明連假出遊潮，昨天往屏東墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮段南下車道，一早就湧現龐大車流。記者潘欣中／攝影
清明連假出遊潮，昨天往屏東墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮段南下車道，一早就湧現龐大車流。記者潘欣中／攝影

明天為清明連假第3天，交通部公路總局預估，省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊及掃墓車潮，提醒用路人行前查詢路況，以減少壅塞車陣時間，另西部國道客運尚有60%空位、東部國道客運尚有81%空位，可多加利用。

明天上午壅塞路段，包括台74線台中環線、台7線大溪~慈湖路段、台2線東北角及關渡~淡水路段、台2線貢寮第九公墓、台15線八里第二公墓等墓園周邊路段等；下午壅塞時段為北部台61線鳳鼻~香山路段、中部台61線竹南及中彰大橋改建路段、南部台18線接國三中埔交流道、台86線接國三關廟交流道、東部台9線蘇花公路、南迴公路、台11線花東濱海風景地區周邊路段等。

省道管制措施部分，新竹鳳鼻至香山路段（約10公里）為台61線全線通車後僅剩斷鏈路段，用路人需行經台15線平面道路連接南北通車端點，沿線計有號誌路口計17處，公路總局已規畫封閉台68線南寮端西1k南下出口匝道、台61線（約72處）竹北新港三街一段與西濱路一段路口，主要路口號誌連鎖並放大主線綠燈時比，視車流運行狀況調整時制內容。

今天截至下午4時，尚有部分省道路段有車多壅塞情況，包含台2線頭城、馬賽雙向及外澳路段南向、台9線蘇花公路雙向路段，包含台9線礁溪、羅東、冬山、二結及花蓮等路段、台7丙線宜蘭及羅東雙向路段、台9丙線花蓮雙向路段、台3線梅山路段北向及台18線接國3中埔交流道西向等。

國道客運 羅東 蘇花公路

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