出遊加掃墓車潮多 明天多處省道易壅塞

中華郵政走文創風，逐步與世界集郵發展相同，走向聯名、IP化等風潮，日本郵政公司近年推出觀光客得走訪當地郵局，才能買到的47個都道府縣限定明信片，也開發鬼滅之刃、星際大戰等動畫、電影聯名商品，吸引不同族群。美國郵局和美國太空總署合作，將太陽黑子、冕環等活動印在郵票上，展現創意和話題，更具商業價值。

2022-04-03 14:59