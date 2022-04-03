影／玉山突飄四月雪 積雪逾0.5公分成銀白世界
繼合歡山在今天中午過後降下冰霰夾雪花後，玉山也因低溫與水氣配合得宜，位在北峰的玉山氣象站今天下午2時許也降下四月雪，且持續下了約30分鐘，目前積雪已達約0.5至1公分，山區像披上白毯般，猶如銀白世界，美翻了。
中央氣象局預估，清明連假受鋒面，且水氣東移過來在台灣上空影響，國內北部、宜蘭、花蓮及中部山區有局部較大雨勢發生的機率，包括玉山、合歡山等中部以北海拔三千公尺以上高山，昨、今2天甚至有降四月雪的機會。
合歡山果然在今天中午過後陸續降下雪霰，其中松雪樓中午12時許雨水夾帶冰霰、雪花，而雨勢轉小，冰霰夾雪花下超過5分鐘，之後合歡山主峰、滑雪山莊、合歡山莊等地也都傳來雪況，且直至下午3時許仍斷續降雪，有時雪勢還不小。
玉山則在今下午2時30分左右突然飄下4月雪，玉山氣象站人員指出，今天觀測氣溫其時都在1度上下徘徊，並未降至零下低溫，但下午2點半時因低溫與水氣巧妙搭配，這才飄降瑞雪，且降雪持續至下午3時，積雪因此達0.5至1公分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言