影／玉山突飄四月雪 積雪逾0.5公分成銀白世界

繼合歡山在今天中午過後降下冰霰夾雪花後，玉山也因低溫與水氣配合得宜，位在北峰的玉山氣象站今天下午2時許也降下四月雪，且持續下了約30分鐘，目前積雪已達約0.5至1公分，山區像披上白毯般，猶如銀白世界，美翻了。

中央氣象局預估，清明連假受鋒面，且水氣東移過來在台灣上空影響，國內北部、宜蘭、花蓮及中部山區有局部較大雨勢發生的機率，包括玉山、合歡山等中部以北海拔三千公尺以上高山，昨、今2天甚至有降四月雪的機會。

合歡山果然在今天中午過後陸續降下雪霰，其中松雪樓中午12時許雨水夾帶冰霰、雪花，而雨勢轉小，冰霰夾雪花下超過5分鐘，之後合歡山主峰、滑雪山莊、合歡山莊等地也都傳來雪況，且直至下午3時許仍斷續降雪，有時雪勢還不小。