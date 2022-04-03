快訊

基隆+39最新足跡 民謠小吃、酒吧入列

疫苗接種放寬匡列？ 陳時中「有在研議」

影／玉山突飄四月雪 積雪逾0.5公分成銀白世界

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
玉山氣象站今下午降下四月雪，積雪約0.5至1公分，山區像披上白毯般，猶如銀白世界，美翻了。圖／玉山氣象站提供
玉山氣象站今下午降下四月雪，積雪約0.5至1公分，山區像披上白毯般，猶如銀白世界，美翻了。圖／玉山氣象站提供

合歡山在今天中午過後降下冰霰夾雪花後，玉山也因低溫與水氣配合得宜，位在北峰的玉山氣象站今天下午2時許也降下四月雪，且持續下了約30分鐘，目前積雪已達約0.5至1公分，山區像披上白毯般，猶如銀白世界，美翻了。

中央氣象局預估，清明連假受鋒面，且水氣東移過來在台灣上空影響，國內北部、宜蘭、花蓮及中部山區有局部較大雨勢發生的機率，包括玉山、合歡山等中部以北海拔三千公尺以上高山，昨、今2天甚至有降四月雪的機會。

合歡山果然在今天中午過後陸續降下雪霰，其中松雪樓中午12時許雨水夾帶冰霰、雪花，而雨勢轉小，冰霰夾雪花下超過5分鐘，之後合歡山主峰、滑雪山莊、合歡山莊等地也都傳來雪況，且直至下午3時許仍斷續降雪，有時雪勢還不小。

玉山則在今下午2時30分左右突然飄下4月雪，玉山氣象站人員指出，今天觀測氣溫其時都在1度上下徘徊，並未降至零下低溫，但下午2點半時因低溫與水氣巧妙搭配，這才飄降瑞雪，且降雪持續至下午3時，積雪因此達0.5至1公分。

玉山氣象站今下午降下四月雪，積雪約0.5至1公分，山區像披上白毯般，猶如銀白世界，美翻了。圖／玉山氣象站提供
玉山氣象站今下午降下四月雪，積雪約0.5至1公分，山區像披上白毯般，猶如銀白世界，美翻了。圖／玉山氣象站提供

合歡山 玉山 低溫

延伸閱讀

影／合歡山迎來4月雪 冰霰夾雪花狂飄「白花花一片」

玉山春暖！台灣獼猴露臉曬太陽 杜鵑花開至清明

合歡山杜鵑花季擬高乘載管制 小客車3人以上才放行

玉山星空音樂會睽違3年 明晚恢復舉辦將湧進7000人

相關新聞

今天適逢「古清明」 民俗專家：2生肖小心犯煞

今是清明連假第2天，適逢農曆3月3日「古清明」，民俗專家廖大乙提醒，肖虎者因正沖年、正沖月，肖猴者為偏沖年、偏沖月，運勢...

媽洗枕頭「忘1重要動作」 女見慘案崩潰：棉花全炸了

對現代人來說，洗衣機是一個很偉大的發明，只要把衣服丟進去，按下開關，就能輕鬆等待衣服洗好，既省時又省力。不過還是會有一些天兵的事件發生，近日有網友分享，媽媽把枕頭拿去丟洗衣機洗，卻忘了一個「很重要的步驟」，結果裡面棉花全部炸開，漂浮在洗衣機裡面，慘況曝光後也笑翻一堆網友。

好天氣要來了 乾空氣南下今午後降雨趨緩、明起也變暖

中央氣象局表示，今天中午過後乾空氣南下、降雨趨緩，未來一周僅東半部或山區有雨勢，各地以多雲到晴為主；明天白天冷氣團也會減...

國一南向3車追撞回堵 國道午後3大地雷壅塞路段「這樣走最順」

今天清明連假第二天，出遊車潮湧現，交通部高速公路局預估，今天下午有三大重點壅塞路段，包括國1南向彰化系統—埔鹽、國5南向...

不斷更新／國道9大地雷路段 國5估下午北返車潮持續到深夜

今天是清明節連續假期第2天，目前國道各路段大致順暢，國5車多，高速公路局預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

影／玉山突飄四月雪 積雪逾0.5公分成銀白世界

繼合歡山在今天中午過後降下冰霰夾雪花後，玉山也因低溫與水氣配合得宜，位在北峰的玉山氣象站今天下午2時許也降下四月雪，且持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。