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記得對獎 財政部：統一發票已創造638名千萬富翁

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部賦稅署統計，截至去年11-12月期統一發票，已創造了638位千萬富翁。本報資料照片
財政部賦稅署統計，截至去年11-12月期統一發票，已創造了638位千萬富翁。本報資料照片

財政部賦稅署表示，自100年1-2月期起，統一發票每期開出獎金1000萬元的特別獎，排除空白、作廢、金額不符或買方為營業人等不符給獎規定的發票後，截至去年11-12月期累計66期，可兌領特別獎的發票共有874張，已兌領638張，至今創造了638名千萬富翁。

財稅官員指出，今年1-2月期統一發票特別獎中獎號碼已於3月25日開出，特別獎中獎發票有11張，領獎期間為4月6日至111年7月5日，連同去年11-12月期仍在領獎期限（5月5日）內尚未兌領的4張特別獎中獎發票，合計有15個特別獎等待中獎民眾領取。

官員說，今年1-2月期發票有3張雲端發票中1000萬元特別獎，中獎人若於開獎前完成載具歸戶，即可透過統一發票兌獎App領獎，不但可節省4萬元印花稅，也可減少於疫情期間外出染疫風險。紙本發票中獎民眾，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

財政部賦稅署指出，雲端發票中獎者或電子發票證明聯中獎人（獎金1000元以下），可透過財政部統一發票兌獎App領獎，獎金即時入帳。此外，統一發票兌獎App還有發票存摺、發票捐贈等功能，歡迎民眾下載多加使用。

統一發票

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