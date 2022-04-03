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影／合歡山迎來4月雪 冰霰夾雪花狂飄「白花花一片」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山滑雪山莊、合歡山莊、松雪樓等地今天中午過後降下冰霰。圖／讀者提供
合歡山滑雪山莊、合歡山莊、松雪樓等地今天中午過後降下冰霰。圖／讀者提供

清明連假首日受鋒面、水氣東移影響，天氣濕冷，氣象局更預報，昨、今2天有機會迎來4月雪，令雪迷期待；合歡山主峰、松雪樓、滑雪山莊等地今中午過後果然降冰霰和雪花，時間長達5分鐘，令現場遊客驚喜，紛衝到戶外拍照，相當興奮。

中央氣象局預估，清明連假受鋒面，且水氣東移過來在台灣上空影響，國內北部、宜蘭、花蓮及中部山區有局部較大雨勢發生的機率，包括玉山、合歡山等中部以北海拔3000公尺以上高山，昨、今2天甚至有降4月雪的機會，引發雪迷關注。

而清明連假首日果然天氣濕冷，不少追雪迷就賭今天有機會下雪上合歡山等候，但氣溫、水氣遲未能搭配，有雪迷哀號，「在武嶺從今上午6時等到9時就一直下雨，溫度下不來」而遲未降雪；不過，中午過後陸續傳來合歡山降冰霰消息。

今中午過後，合歡山各地開始下冰霰，松雪樓表示，中午12時過後開始下，當時雨水夾帶冰霰，下超過5分鐘，民眾驚喜，紛跑到室外拍照；而滑雪山莊下午1時許、合歡山莊下午2時許也下雪且不小，雪迷開心直呼「白花花一片」。

此外，合歡山主峰中午12時47分也有山友在登山社團「肉腳登山隊」回報「下雪了」，還拍下影片上傳至臉書網頁與山友分享，其他山友則紛回應直呼「運氣真好」、「4月雪啊」、「難得的體驗」、「羨慕」，但也山友判斷「應該是冰霰」。

合歡山主峰、滑雪山莊、松雪樓等地今天中午過後降下冰霰。圖／「肉腳登山隊」張小姐提供
合歡山主峰、滑雪山莊、松雪樓等地今天中午過後降下冰霰。圖／「肉腳登山隊」張小姐提供
合歡山滑雪山莊、合歡山莊、松雪樓等地今天中午過後降下冰霰。圖／「臺灣追雪團」提供
合歡山滑雪山莊、合歡山莊、松雪樓等地今天中午過後降下冰霰。圖／「臺灣追雪團」提供
合歡山滑雪山莊、合歡山莊、松雪樓等地今天中午過後降下冰霰。圖／「臺灣追雪團」提供
合歡山滑雪山莊、合歡山莊、松雪樓等地今天中午過後降下冰霰。圖／「臺灣追雪團」提供
合歡山滑雪山莊、合歡山莊、松雪樓等地今天中午過後降下冰霰。圖／「臺灣追雪團」提供
合歡山滑雪山莊、合歡山莊、松雪樓等地今天中午過後降下冰霰。圖／「臺灣追雪團」提供

合歡山 冰霰 山友

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