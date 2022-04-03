影／合歡山迎來4月雪 冰霰夾雪花狂飄「白花花一片」

清明連假首日受鋒面、水氣東移影響，天氣濕冷，氣象局更預報，昨、今2天有機會迎來4月雪，令雪迷期待；合歡山主峰、松雪樓、滑雪山莊等地今中午過後果然降冰霰和雪花，時間長達5分鐘，令現場遊客驚喜，紛衝到戶外拍照，相當興奮。

中央氣象局預估，清明連假受鋒面，且水氣東移過來在台灣上空影響，國內北部、宜蘭、花蓮及中部山區有局部較大雨勢發生的機率，包括玉山、合歡山等中部以北海拔3000公尺以上高山，昨、今2天甚至有降4月雪的機會，引發雪迷關注。

而清明連假首日果然天氣濕冷，不少追雪迷就賭今天有機會下雪上合歡山等候，但氣溫、水氣遲未能搭配，有雪迷哀號，「在武嶺從今上午6時等到9時就一直下雨，溫度下不來」而遲未降雪；不過，中午過後陸續傳來合歡山降冰霰消息。

今中午過後，合歡山各地開始下冰霰，松雪樓表示，中午12時過後開始下，當時雨水夾帶冰霰，下超過5分鐘，民眾驚喜，紛跑到室外拍照；而滑雪山莊下午1時許、合歡山莊下午2時許也下雪且不小，雪迷開心直呼「白花花一片」。