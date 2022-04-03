冷氣團影響 松雪樓飄雪霰但只持續約5分鐘

受到冷氣團影響，南投松雪樓今天中午有固態降水（雪或冰霰）情形，不過因氣溫不夠低，固態降水情形只持續約5分鐘，至於合歡山武嶺也只下雨，有民眾上山想要賞雪卻撲空。

根據交通部中央氣象局氣象資料，合歡山下午1時的溫度為4度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，受大陸冷氣團影響，各地白天濕冷晚轉乾冷，應注意保暖，北部氣溫12至17度，中部12至18度，南部13至23度，東部13至22度。

合歡山國家森林遊樂區松雪樓人員對中央社記者表示，受到冷氣團影響，松雪樓12時30分左右出現固態降水情形（雪或冰霰），不過因氣溫不夠低，固態降水情形只持續約5分鐘就停止，有遊客見狀趕緊拿手機拍下影片記錄。

也有遊客上午開車前往合歡山著名地標武嶺亭想要賞雪，山上雖下雨但溫度不夠低，民眾多在武嶺亭拍照後就離開，武嶺停車場仍有空位可停車。