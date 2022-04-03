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媽洗枕頭「忘1重要動作」 女見慘案崩潰：棉花全炸了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友媽媽忘了把枕頭裝進洗衣袋，就直接丟進洗衣機洗，結果棉花全炸出來，讓她看了相當崩潰。 圖／ingimage
網友媽媽忘了把枕頭裝進洗衣袋，就直接丟進洗衣機洗，結果棉花全炸出來，讓她看了相當崩潰。 圖／ingimage

對現代人來說，洗衣機是一個很偉大的發明，只要把衣服丟進去，按下開關，就能輕鬆等待衣服洗好，既省時又省力。不過還是會有一些天兵的事件發生，近日有網友分享，媽媽把枕頭拿去丟洗衣機洗，卻忘了一個「很重要的步驟」，結果裡面棉花全部炸開，漂浮在洗衣機裡面，慘況曝光後也笑翻一堆網友。

一名網友近日在臉書「爆怨公社」發文，他表示媽媽之前沒注意，意外把尿布放到洗衣機裡洗，結果裝滿排泄物的尿布直接被洗到全炸出來，這次還特別注意，把枕頭放進去一起洗，但卻又忘了裝洗衣袋，結果還是發生了慘案。

網友媽媽忘了把枕頭裝進洗衣袋，就直接丟進洗衣機洗，結果棉花全炸出來，讓她看了相當崩潰。 圖／爆怨公社
網友媽媽忘了把枕頭裝進洗衣袋，就直接丟進洗衣機洗，結果棉花全炸出來，讓她看了相當崩潰。 圖／爆怨公社

因為枕頭忘了裝進洗衣袋，導致枕頭的拉鏈被拉開，裡面的棉花也隨之散開，從原po貼出的照片可見，洗衣機裡除了有棉被外，還漂浮著一大片泡水的棉花，讓她崩潰直呼「我的天啊！給各位爸爸媽媽借鏡：枕頭要裝洗衣袋」，她補充這是小孩幼幼班的小枕頭，所以拉鍊拉開就是棉花。

悲劇照一曝光後也笑翻網友，紛紛開玩笑回應「以為是稀飯」、「用洗衣機煮豆花？」、「意圖使人吃宵夜」、「妳怎麼在洗衣機裡煮粥呢」、「我還以為是衛生紙…」、「都撈起來，又是一個好枕頭」，不過也有人叮嚀「要拿洗衣袋裝，因為在脫水的過程中，有些縫合不好的會爆開」、「洗衣機不管洗什麼我都會裝洗衣袋..習慣」。

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