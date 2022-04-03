大雨坍方落石 台3、台9、台61線共3處管制路段

今天是清明節連假第二日，交通部公路總局表示，由於降雨坍方、落石等原因，目前台3線、台9線、台61線共有三處特別管制路段，實施交通輪放、單線通行等措施，用路人行經時要留意車況。

特別管制路段共有3處，包括台9線北上439K+650下草埔路段，因邊坡施工坍方管制通行，輪放時間為北上15分鐘，南下5分鐘，會視車流情況調整管制作為；台61線南下105k+900-106k+300後龍路段，因路面破損搶修及降雨持續不斷，南下內側車道封閉僅開放外側車道通行；台3線北上139K+900大湖路段，邊坡坍方，僅南下外車道單線雙向通行，因現場降雨邊坡持續零星落石，已派員現場清理中。

公路總局表示，截至上午12時，今天省道部分路段有車多或壅塞情形，其中包含台9線蘇花公路雙向路段，包含台9線礁溪、冬山、二結、南埔及花蓮等路段，台9線南迴公路往台東方向草埔路段，台7丙線羅東路段及台9丙線花蓮路段，台61線中彰大橋路段及台74線快官~成功及大里~霧峰等。

公路總局建議，用路人出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」（ https://168.thb.gov.tw ）及「幸福公路App」查詢路況，避開壅塞的路段及時段，另配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段也已規畫替代道路，沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，路程中可隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。