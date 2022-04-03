國一南向3車追撞回堵 國道午後3大地雷壅塞路段「這樣走最順」

今天清明連假第二天，出遊車潮湧現，交通部高速公路局預估，今天下午有三大重點壅塞路段，包括國1南向彰化系統—埔鹽、國5南向南港系統—頭城、國5北向宜蘭—坪林，建議西部國道南向用路人中午12時後出發，國5南向用路人下午5時後出發。

高公局統計，截至今天上午11時，國道全線交通量為31.0百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹、彰化系統至彰化；國1北向楠梓至岡山；國3南向中興系統至中興；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段均能維持行車順暢。

另外，今日上午8時52分國1南向174公里處3輛小客車追撞，占用內線車道，上午9時14分排除，後方車流回堵2公里；9時21分國1南向153.8公里處2輛小客車追撞，占用中線車道，上午9時27分排除，後方車流回堵2公里；上午11時3分國1南向87.6公里處外路肩3輛小客車追撞，上午11時12分排除，後方車流回堵4.5公里。

上午8時52分國1南向174公里處，3輛小客車追撞占用內線車道，回堵2公里。圖／高公局提供

上午9時21分國1南向153.8公里處，2輛小客車追撞占用中線車道，回堵2公里。圖／高公局提供