好天氣要來了 乾空氣南下今午後降雨趨緩、明起也變暖

中央氣象局表示，今天中午過後乾空氣南下、降雨趨緩，未來一周僅東半部或山區有雨勢，各地以多雲到晴為主；明天白天冷氣團也會減弱，溫度逐步回升。

氣象局預報員張承傳表示，昨天至今受華南雲雨區東移影響，各地都出現降雨，昨天凌晨0時到今天上午9時，降雨最明顯為中部以北地區，尤其中部山區、北部地區跟東北部山區，降雨累積前3名為新北瑞芳大粗坑151毫米、新北汐止鷓鴣崙148毫米、花蓮秀林合歡山139毫米。

由於大陸冷氣團影響，今天清晨溫度也偏低，氣象局觀測，今天北部最低溫為桃園茶改場11度，中部最低溫是台中大甲10.8度、同時也是全台平地最低溫，南部最低溫為台南學甲12.8度、東半部為宜蘭頭城13.2度。

張承傳表示，目前水氣仍在台灣上空，各地仍有降雨情形，尤其中部山區、東北部、花蓮山區雨勢明顯，但中午過後乾空氣南下，降雨將「由北往南」、「由西往東」減少，到了晚上西半部雨勢有機會停下來，東半部降雨也變得局部、短暫，不過這段時間累積雨量仍多，山區活動要慎防坍方落石。

張承傳表示，明天開始到未來一周沒有特別天氣系統影響台灣，因此未來降雨偏少，明天剩下東半部、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，後天開始各地天氣都屬於多雲到晴，降雨較少，僅東半部有局部降雨，北部山區、中南部山區午後有零星降雨。

溫度部分，張承傳表示，今天到明天清晨都受到大陸冷氣團影響，今天白天各地高溫回升幅度有限，中部以北高溫僅16、17度，南部、花東高溫20度上下；明天清晨溫度也偏低，中部以北、東北部低溫14度，南部、花東16至18度。

張承傳表示，明天白天冷氣團逐漸減弱，北部、東北部高溫20度，中南部26、27度，後天開始北部溫度也有機會來到25、26度，中南部未來一周後期可達30度，另外低溫也會逐步回升但速度較慢。

張承傳說，溫度回升要留意霧的現象，明天到4月7日這段期間，中南部地區、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，要留意交通往返路況及航班資訊。

張承傳說，目前南海到菲律賓東邊海面是低壓帶，美國模式、歐洲模式都指出南邊海面有熱帶擾動消長當中，但發展位置、移動方向、水氣是否會飄到台灣等問題，由於屬於後期天氣，不確定性相當大，會持續觀察。