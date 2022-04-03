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蘇花路廊下午恐車多 公路總局預估明現北返車潮

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
台九線崇德管制站今天南下車流稍多，交通順暢。圖／警方提供
台九線崇德管制站今天南下車流稍多，交通順暢。圖／警方提供

清明連假第2天，花蓮天氣陰雨綿綿，蘇花路廊今天南下車流比北上多，警方在台9線崇德管制站疏導交通，整體車流順暢。公路總局預估，今天下午可能受遊客地區遊憩影響，蘇花路廊於下午4點至6點車多，請用路人提早規畫行程。

公路總局第四區養護工程處指出，昨天蘇花路廊南向承接2萬2340輛車流量，如排除去年清明連假首日太魯閣事故特殊情況，今年清明假期車流量是蘇花改全線通車以來的新高。養護工程處預估，明天上午11點起，蘇花路廊將湧現北返車潮，恐會塞到凌晨，提醒民眾避開車多時段。

新城警分局今天除在台9線崇德管制站派駐警力外，同時於台8線各遊憩區、合歡段台14甲疏導交通，目前台8線交通順暢，山區則有濃霧，人車稀少、行車秩序良好，未有塞車情形。

花蓮監理站表示，為因應民眾提前返鄉及掃墓的需求，監理站已協調客運業者完成車輛與駕駛人整備，以提供充足疏運量能，讓民眾順利平安抵達目的地。因清明連假各公墓區域，將由當地政府視情況進行交通管制，出門前可先查詢相關資訊，避免影響行程。

由於國內疫情升溫，花蓮監理站不定時派員到各客運場站，督導客運公司及駕駛員落實執行場站、車內消毒、量測額溫等各項防疫措施，讓乘客安心搭乘。

國內疫情升溫，花蓮監理站督導客運公司及駕駛員落實車內消毒等防疫措施。圖／花蓮監理站提供
國內疫情升溫，花蓮監理站督導客運公司及駕駛員落實車內消毒等防疫措施。圖／花蓮監理站提供

蘇花路廊 監理站 連假

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