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新竹市立動物園推多元購票 兒童節12歲以下孩童免費

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市立動物園今宣布，明天全國12歲以下孩童可免費入園。圖／市府提供
新竹市立動物園今宣布，明天全國12歲以下孩童可免費入園。圖／市府提供

歡慶兒童節，新竹市立動物園今宣布，明全國12歲以下孩童可免費入園。為增加遊園便利性，園方推出多元電子購票，包括線上旅遊平台KLOOK、KKday預售門票，民眾購票後於入口出示QRcode即可入園，還可使用LINE Pay，未帶現金及悠遊卡也能輕鬆入園。

新竹市立動物園長楊礎遠表示，動物園是許多家庭出遊首選，自2019年底重新開園以來，累積遊園人數已達284萬人次，門票收入高達8835萬元，每到連續假期都會出現排隊購票人潮。

然而，家長雖有一卡通、悠遊卡等多卡通可入園，但6至12歲以下孩童仍需另外至售票機購買半票，為讓家長及遊客便利購票，即日起可在KLOOK、KKday 平台購買新竹市立動物園全票及半票，提前上網購買全票還有九折優惠，可免去現場排隊購票時間，當天至入口出示QR code供工作人員核銷即可快速入園。

此外，楊礎遠表示，因行動支付日漸普及，動物園也導入LINE Pay，民眾僅需攜帶手機，至售票機掃描LINE Pay條碼就可付款，即使無現金及多卡通也能輕易入園，期望多元購票方式能讓民眾遊園更輕鬆。

市府表示，新竹市立動物園即日起至5日周二皆正常營業，每日9點至下午5時，周邊森林食堂、昆蟲館及星巴克動物園門市皆照常營業，歡迎家長帶小朋友一起度過屬於孩子的節日。

動物園也提醒，連假期間遊客眾多，為讓大家安心遊園，請配合防疫措施，落實實聯制、全程配戴口罩、檢測體溫高於37.5度將會婉拒入園，入口亦提供酒精消毒。

民眾購票後於入口出示QRcode即可入園，還可使用LINE Pay，未帶現金及悠遊卡也能輕鬆入園。圖／市府提供
民眾購票後於入口出示QRcode即可入園，還可使用LINE Pay，未帶現金及悠遊卡也能輕鬆入園。圖／市府提供
新竹市立動物園今宣布，明天全國12歲以下孩童可免費入園。圖／市府提供
新竹市立動物園今宣布，明天全國12歲以下孩童可免費入園。圖／市府提供

動物園 新竹 一卡通

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