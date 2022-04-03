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清明連假第二天 國一南屯國三烏日午前現車潮

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是清明連假第二天，國一、國三部分路段中午前有車多情形，其餘市區路況正常。圖／台中市交大提供
今天是清明連假第二天，國一、國三部分路段中午前有車多情形，其餘市區路況正常。圖／台中市交大提供

今天是清明連假第二天，根據台中市交大截至10點以前的調查，國道1號南下南屯至王田匝道、國道3號南下烏日至霧峰系統，都有車多擁擠狀況，其餘路段路況正常。

台中市警局交通大隊表示，國道部分，國道1號南下南屯至王田匝道、國道3號南下烏日至霧峰系統車多，國道4號車流正常順暢，其他大雅系統、台中系統、南屯系統、豐原系統周邊道路車流都正常順暢。

市區道路部分，台灣大道、中清路、五權西路、文心路、環中路、崇德路、向上路等路段，目前車流皆正常。快速公路台74線西向成功至快官段、東向大里二至霧峰段車多，其餘主線道及匝道周邊道路車流皆正常；台61線主線及匝道周邊道路車流皆正常順暢。

台中市交大表示，交大、各分局持續管控轄內路況，並運用LINE即時與本轄有關單位（警廣、交控中心、路權單位、國道警察隊、高公局）聯繫，掌握路況。

今天是清明連假第二天，國一、國三部分路段中午前有車多情形，其餘市區路況正常。圖／台中市交大提供
今天是清明連假第二天，國一、國三部分路段中午前有車多情形，其餘市區路況正常。圖／台中市交大提供
今天是清明連假第二天，國一、國三部分路段中午前有車多情形，其餘市區路況正常。圖／台中市交大提供
今天是清明連假第二天，國一、國三部分路段中午前有車多情形，其餘市區路況正常。圖／台中市交大提供
今天是清明連假第二天，國一、國三部分路段中午前有車多情形，其餘市區路況正常。圖／台中市交大提供
今天是清明連假第二天，國一、國三部分路段中午前有車多情形，其餘市區路況正常。圖／台中市交大提供

國道 交大 台中市

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