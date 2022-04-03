鼓勵吃米替代麵食挨批「現代晉惠帝」 陳吉仲回應了

小麥價漲恐導致麵粉、麵包變貴，農委會主委陳吉仲日前鼓勵「多吃炒飯、飯糰」，遭國民黨批評為「現代版晉惠帝」。陳吉仲今天表示，外界扭曲、批評都沒關係，只要是國產品都樂意推廣，玉米、肥料也都事前布局並調度多餘稻穀，減輕飼料漲價壓力，不是只請消費者吃替代性產品。

陳吉仲今天出席農委會「寵物管理科動起來」啟動儀式前接受聯訪，針對國民黨批評他是「現代版晉惠帝」，陳吉仲表示，從小時候到現在都跟一般社會大眾一樣吃自助餐或麵攤，面臨物價高漲情形底下當然要站在農民、消費者角度，才鼓勵民眾盡量多吃米食。

陳吉仲表示，「扭曲沒關係、批評沒關係、被罵也沒關係」，只希望消費者記得多吃國內優質農產品，無論是米食、地瓜或黃豆，只要是國產都樂意推廣。

外界質疑農委會應該要解決問題，而非要求民眾改吃其他食品，陳吉仲表示，會盡所有力量確保全國糧食安全，國際市場變化太快，若沒糧食安全會出現問題，不管玉米或肥料都會提早布局，今年二期將種植超過5萬公頃飼料玉米，糧倉多餘稻穀也當作飼料米，減低飼料價格上漲壓力，很多工作都全力執行，而非只有請消費者吃替代性產品。

陳吉仲表示，台灣米食種類豐富，光是炒飯就有「N種」，還有飯糰、燴飯、蓋飯、肉粽、米粉、滷肉飯，農委會這時候要全力讓消費者多吃米食，否則每人每年吃的麵粉數量遠超過米食時，對台灣農業發展、生態環境都不利，全國地下水七成五來自水稻田，到東部旅遊也可看到綠油油、黃澄澄水稻田，在生態環境跟文化貢獻上，稻米相當重要。