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農委會寵物管理科啟動 蔡英文：落實登記確保源頭流向

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
蔡英文總統（中）今天出席「城南有意思」生活節暨農委會「寵物管理科動起來」啟動儀式。記者吳姿賢／攝影
蔡英文總統（中）今天出席「城南有意思」生活節暨農委會「寵物管理科動起來」啟動儀式。記者吳姿賢／攝影

全台目前有250萬隻寵物，估計到2040年將高達1200萬隻，農委會今天宣布「寵物管理科」正式啟動，蔡英文總統今天表示，未來希望落實出生登記，每次轉讓都要辦理變更，確保源頭及流向，從出生到死亡都會有紀錄。

蔡總統今天出席「城南有意思」生活節暨農委會「寵物管理科動起來」啟動儀式，蔡英文總統致詞表示，毛小孩是家人，愛護牠、善待牠是政府施政目標，很高興見證農委會寵物管理科成立，她一開始對於寵物管理科中的「寵物」兩字有點疑惑，因為正確來說，跟人類一起生活、不論是哪種動物，都是相互陪伴、相互照顧彼此的感情，或許簡稱寵物也可以，但跟毛小孩在一起，還是要尊重牠們獨立自主的空間，「並非純然就是我們的寵物」。

蔡總統表示，現在是落實寵物管理提升的重要里程碑，在動物保護權責上更加分明，對寵物權益、產業發展都會有更好幫助，未來寵物管理科肩負毛小孩生命各階段的管理照顧，以友善動物為核心價值，匯集社會各界能量，建置完善動物福利制度；政府也會進一步修正動物保護法，落實寵物出生登記，每次轉讓都要辦理變更，確保源頭跟流向，從出生到死亡都會有紀錄。

蔡總統說，未來會讓毛小孩生命得到更好保護，建構動物福利跟消費者管理制度，政府會持續精進毛小孩權益，寵物管理科成立只是一個開始，會持續修正改善，讓毛小孩得到更妥善全面照顧；她也鼓勵民眾收養無家可歸或辛苦工作後退役的毛小孩，讓更多毛小孩可以得到家的溫暖。

農委會主委陳吉仲表示，現在台灣有250萬隻毛小孩，每年以10％速度成長，產值約有500億至600億元，今天總統一來還問「為何叫寵物管理科，而非家庭動物科？」過去農委會動物福利跟寵物管理也都由總統親自要求。

陳吉仲表示，未來希望毛小孩一出生就有ID、甚至送學校受訓練，其他食衣住行育樂都要面面俱到，未來都是寵物管理科責無旁貸要負責，但這夢想絕對不是農委會自己做，舉例而言若要開辦寵物保險，市場將充滿無限商機，但制度規畫是否要比照人？他估計到2040年，全台將有1200萬隻毛小孩，將來農業部成立後將有動保司，甚至可能像內政部一樣，有戶政司、警政司，「人該有的毛小孩也應該有」。

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