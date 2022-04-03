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老翁起身太匆忙扯到尿管 水球卡尿道膀胱脹成球

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
裝置尿管，要小心照顧，避免拉扯，否則尿管的水球卡在尿道裡，就會失去排尿功能，也可能造成尿道損傷疼痛和出血。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
裝置尿管，要小心照顧，避免拉扯，否則尿管的水球卡在尿道裡，就會失去排尿功能，也可能造成尿道損傷疼痛和出血。圖／新竹台大分院新竹醫院提供

一名80多歲老翁因急性尿滯留就診，放置尿管返家，之後卻發現下腹、會陰部有脹痛感，尿袋中也沒無尿液，只好再就醫。經醫師檢查發現尿管水球卡在尿道裡，失去排尿功能也造成尿道損傷疼痛和出血。醫師提醒病友要多留意，避免拉扯移位，有異狀快就醫。

新竹台大分院急診醫學部醫師陳冠賓指出，看診時，讓老翁躺到床上檢查，脫下褲子跟內褲後，發現尿道口有一些血在尿管上，露在外面的尿管長度比正常情況長，使用超音波檢查膀胱，發現膀胱脹滿尿液，膀胱裡面沒有看到尿管末端打起來的水球，推測應是尿管有被拉扯到因此外滑，導致尿管的水球卡在尿道裡，除失去排尿功能，也造成尿道損傷疼痛和出血。

經老翁回想，覺得應該是午覺起來時，起身得太匆忙，沒有先拿起尿袋就直接下床走動而拉扯到尿管，當下只覺得會陰部痛一下，但是沒有特別注意，後來就越來越不舒服。

陳冠賓當下替老翁將尿管水球裡的水抽出來，把原本的尿管移除，再嘗試將新的尿管沿尿道放置進去，經過一段時間的嘗試跟努力，所幸新的尿管還是可以放置進入膀胱，否則若無法放入，就可能需要做經下腹穿刺的膀胱造廔管手術。

新的尿管置入後，把尿液引流出來，老翁的下腹脹痛感就獲得改善，但是引流到最後的尿液則因為尿道損傷的關係，呈現出血尿的情形，而血尿的情況通常還會維持數日。

陳冠賓說，在老翁跟家人離開醫院前，醫護團隊再次跟他們衛教尿管相關的注意事項，特別是尿管要避免拉扯，在要改變姿勢或活動時，都要先注意到尿管尿袋的位置後，再開始動作。若是連續三、四個小時，尿袋裡面的尿液量都沒有明顯增加，就要注意下腹是否有脹痛感或者是尿道口是否有漏尿，因為可能是尿管有阻塞到。

在有放置尿管時，除因心臟或腎臟功能異常不適合攝取較多水分時，都會建議比平常多喝一些水分，來增加每天的尿液量，可以幫助避免尿管被沉澱物或血塊給阻塞到。尿管是目前醫療上很常使用的管路，在家中或長照機構內也都能持續使用，但是在照顧上仍是要小心，以避免相關的併發症產生。

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