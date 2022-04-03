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疫情下的清明節 法鼓山多場法會可雲端參加

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
法鼓山會將民眾書寫的牌位投影於法會壇場各屏幕上與佛為伴。圖／法鼓山提供
法鼓山會將民眾書寫的牌位投影於法會壇場各屏幕上與佛為伴。圖／法鼓山提供

每逢清明時節，法鼓山各分寺院都會引領大眾，一起做報恩祈福法會。疫情緊繃，但法鼓山多場法會可透過線上參與，法鼓山表示，民眾無論是否現場或連線參加，均可預先在網路為祝福的對象，盡心盡力填寫消災、超薦牌位，隨喜自在地護持道場。

法鼓山表示，清明法會主要用以報答親恩，超度亡靈，也超度自己從苦難中獲得安樂、從危險中獲得安全、從束縛中獲得解脫。清明佛事則多為念佛共修、地藏法會、梁皇寶懺法會、慈悲三昧水懺法會等等。

法鼓山2022年清明法會，時程最長的是3月27日至4月9日，由台北安和分院舉辦的地藏法會與《地藏經》共修，採線上參與和現場參加兩種形式。而已有40年歷史的農禪寺清明念佛報恩，今年無需報名，每日依序入場，2日起接連5天舉行。

至於參與人次逾萬的台中寶雲寺「梁皇寶懺法會」，則鼓勵各地信眾無須舟車勞頓，可以透過網路同步參與；4月2日灑淨、安位後，將共修一週至4月9日晚間9點半，以瑜伽焰口法會圓滿功德迴向。

此外，蘭陽分院、花蓮精舍、台東信行寺、高雄紫雲寺、台南分院與佳里雲集寺、新竹精舍、桃園齋明寺和齋明別苑、三峽天南寺、臺北中山精舍、北投中華佛教文化館，以及舊金山、紐約、溫哥華、馬來西亞等海外道場，都將在清明期間啟建報恩法會，歡迎民眾就近參與。

●法鼓山清明報恩祈福專區： https://chingming.ddm.org.tw/

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