快訊

本土疫情今年只3縣市0確診 南投縣為台灣本島唯一淨土

疫情升溫再破百？指揮中心下午3時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假第2天出遊車潮來了 省道15大易塞路段在這裡

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
清明連假出遊潮，昨天往屏東墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮段南下車道，一早就湧現龐大車流。記者潘欣中／攝影
清明連假出遊潮，昨天往屏東墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮段南下車道，一早就湧現龐大車流。記者潘欣中／攝影

今天是清明節連假第二天，交通部公路總局表示，今天將有出遊車潮湧現，銜接國道快速公路、主要省道幹道、觀光景點周邊道路，預估有15大路段容易壅塞。

公路總局表示，今天易壅塞的銜接國道快速公路，包括北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道、台18線接國3中埔交流道。

易壅塞的主要省道幹道，包括台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段；觀光景點周邊道路，包括北部台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、中部台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段，南部台1線水底寮~楓港路段、台9線麻里巴橋路段。

今天另外有特別管制路段共2處，台9線北上439K+650下草埔路段邊坡施工坍方管制通行，輪放時間為北上15分鐘，南下5分鐘，會視車流情況調整管制作為；花蓮縣秀林鄉台8線關原至洛韶（114.6k~151.7k）路段預警性封閉，早晨巡視仍有持續性落石暫時無法清理，待清理完畢後視邊坡情況決定開放與否。

昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台9線蘇花公路南下路段、台9線南迴公路往台東方向。昨天西部國道客運共計行駛5972班次，疏運10萬4025人，疏運人數較110年同期減少33.1%；東部國道客運路線共計行駛1531班次，疏運2萬5597人，疏運人數較110年同期減少22.6%。

國道客運 觀光景點 塞車

延伸閱讀

連假第二天傳出專櫃確診 SOGO忠孝店4月3日閉店清消

竹市議員李妍慧兒童節連假辦市集 宣傳不打小孩理念

麗寶樂園歡樂童樂會！YOYO家族陪大小朋友歡度兒童連假

設疫苗接種站又逢連假乘客 台中火車站人潮增加

相關新聞

冷氣團、華南雲雨區東移 氣象局發布10縣市大雨特報

中央氣象局發布10縣市大雨特報，東北風及華南雲雨區東移影響，今天基隆北海岸、東北部地區及南投以北、花蓮山區有局部大雨發生...

不斷更新／國道9大地雷路段 國5估下午北返車潮持續到深夜

今天是清明節連續假期第2天，目前國道各路段大致順暢，國5車多，高速公路局預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

長棍麵包和吐司誰熱量低？ 營養師破迷思：這樣吃才不容易胖

一片片的白吐司，或是切成片狀的法式長棍麵包，都是常見的麵包類主餐。而雖然它們同樣都是麵粉製品，但熱量等條件卻有著一些不同。最近日本營養師，就在媒體上分析，指出兩者的營養差異在哪。

農委會寵物管理科啟動 蔡英文：落實登記確保源頭流向

全台目前有250萬隻寵物，估計到2040年將高達1200萬隻，農委會今天宣布「寵物管理科」正式啟動，蔡英文總統今天表示，...

中山女中南側都更案 住都中心：文資保存與都更雙贏

台鐵職工福利會去年以ROT委外方式，原地修復已被台北市政府認定為「歷史建築」的台鐵鐵道舊宿舍群。媒體報導，國家住都中心突...

讀饗時光 EP34｜無酒精調酒的品飲哲學

酒不醉人人自醉，在「無酒精調酒」這種很新的飲料形式出現後，更讓人思考在品飲時，除了攝取酒精，還能滿足什麼人際交流的需求？無酒精調酒從分子調酒汲取了哪些技巧？無酒精調酒如何搭餐？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。