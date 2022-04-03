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連假第2天出遊車潮來了 省道15大易塞路段在這裡
今天是清明節連假第二天，交通部公路總局表示，今天將有出遊車潮湧現，銜接國道快速公路、主要省道幹道、觀光景點周邊道路，預估有15大路段容易壅塞。
公路總局表示，今天易壅塞的銜接國道快速公路，包括北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道、台18線接國3中埔交流道。
易壅塞的主要省道幹道，包括台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段；觀光景點周邊道路，包括北部台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、中部台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段，南部台1線水底寮~楓港路段、台9線麻里巴橋路段。
今天另外有特別管制路段共2處，台9線北上439K+650下草埔路段邊坡施工坍方管制通行，輪放時間為北上15分鐘，南下5分鐘，會視車流情況調整管制作為；花蓮縣秀林鄉台8線關原至洛韶（114.6k~151.7k）路段預警性封閉，早晨巡視仍有持續性落石暫時無法清理，待清理完畢後視邊坡情況決定開放與否。
昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台9線蘇花公路南下路段、台9線南迴公路往台東方向。昨天西部國道客運共計行駛5972班次，疏運10萬4025人，疏運人數較110年同期減少33.1%；東部國道客運路線共計行駛1531班次，疏運2萬5597人，疏運人數較110年同期減少22.6%。
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