連假第2天出遊車潮來了 省道15大易塞路段在這裡

一片片的白吐司，或是切成片狀的法式長棍麵包，都是常見的麵包類主餐。而雖然它們同樣都是麵粉製品，但熱量等條件卻有著一些不同。最近日本營養師，就在媒體上分析，指出兩者的營養差異在哪。

2022-04-03 08:08