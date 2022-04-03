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今晨最低溫10.8度…雨帶通過全台降雨 這時間起迎好天氣

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不斷更新／清明連假第2天 注意國道7大地雷路段

聯合報 / 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
今天國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。圖／高公局提供

（7:00更新）

今天是清明節連續假期第2天，目前國道各路段大致順暢，國5車多，高速公路局預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，建議西部國道南向用路人儘量中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，另國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

國道 坪林

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