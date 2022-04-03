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今晨最低溫10.8度…雨帶通過全台降雨 這時間起迎好天氣

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雨帶通過全台明顯降雨 吳德榮指這時間起轉晴迎好天氣

聯合報 / 記者楊德宜吳姿賢／台北即時報導
今天雨帶逐漸通過，上午全台持續明顯降雨，下午雨勢減小，晚起各地降雨停歇、逐漸轉晴。本報資料照片
今天雨帶逐漸通過，上午全台持續明顯降雨，下午雨勢減小，晚起各地降雨停歇、逐漸轉晴。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨最低溫台中大甲區10.8度。今天雨帶逐漸通過，上午全台持續明顯降雨，下午雨勢減小，晚起各地降雨停歇、逐漸轉晴。受大陸冷氣團影響，各地白天濕冷晚轉乾冷，應注意保暖。北部12至17度，中部12至18度，南部13至23度，東部13至22度。

中央氣象局今天凌晨發布大雨特報，東北風及華南雲雨區東移影響，今天北部、東北部地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石。

明天至周三高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣，東半部偶有局部降雨的機率。氣溫逐日略升；白天北舒適、南微熱，夜間因輻射冷卻，清晨氣溫偏低，日夜溫差大。

他表示，周四小股東北風增強，僅迎風面氣溫微降，對各地天氣幾無影響；周五、周六西半部為晴朗穩定的天氣，東半部偶有局部降雨的機率；氣溫逐日漸升。

另外，吳德榮說，各國模式模擬大約未來5至10天，南海及菲律賓東方海域各有熱帶擾動活動的跡象，但模式受到學理限制而有不確定性，模擬的位置、強度則隨著運算時間，差異愈來愈大，需要持續觀察。自1958至2021年西北太平洋4月分共發生過43個颱風，平均每年大約0.7個生成，而其中侵台的僅發生過1次（2003年柯吉拉），機率非常、非常得低。

吳德榮 東北風 天氣動態

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