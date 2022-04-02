快訊

北市再公布2個案確診足跡 去過兄弟飯店、SOGO天母店

桃園兒童藝術節 大溪木藝博物館推親子共遊課程

中央社 / 桃園2日電

桃園市立大溪木藝生態博物館搭配桃園兒童藝術節，今天起至23日推出「2022大溪小職人-玩出生活超能力」系列活動，以大溪在地特色，規劃14種親子共遊體驗課程。

桃園市立大溪木藝生態博物館今天舉行桃園兒童藝術節「大溪小職人玩出生活超能力」開幕記者會，館方表示，活動以「巧手工藝」和「文化風土」2大具有大溪文化特色的主題，推出14種專為親子共遊設計的體驗工作坊與手作活動。

館方表示，「巧手工藝」由在地木藝師、三和木藝工作坊與消磨時光工作室帶領課程，以及篆刻名家帶領小朋友認識篆刻之美，刻出專屬印章，還有紙雕大師展現技藝魔法等。

「文化風土」由有百年歷史豆干名店進行「豆食小廚師」課程，另有木博館的「水苔球培植師」課程、「山水野餐師」、「風土染織師」2場廣場活動，讓小朋友和爸媽認識桃園在地食材、作出在地風味飯糰，以及體驗藍染；詳情可至大溪木藝生態博物館活動專頁查詢。

桃園 博物館

延伸閱讀

提高疫苗接種覆蓋率 桃園要新增60歲以上接種站

桃園7天18校停課23師生確診 市府校園防疫加強版6大禁

桃園今增22例本土！確診足跡曝光 曾逛八德興仁花園夜市、大潤發

桃園加強校園防疫6重點 4月15日前停辦畢旅等活動

相關新聞

不斷更新／清明節連假首日返鄉出遊車潮湧現 公路總局曝壅塞路段

國道各路段車多壅塞，包括國1湖口-新竹南向路段、國1頭屋-銅鑼南向路段、國1王田-員林南向路段、國3大溪-高原南向路段、國3新竹系統-竹南南向路段、國3後龍-西湖服務區南向路段、國3草屯-南投服務區南向路段、國3烏日-霧峰南向路段、國3田寮-燕巢系統南向路段，國10燕巢-燕巢系統東向路段，時速都低於40公里。

連假第二天國道7地雷路段一次看 國五北上恐塞到深夜

今天（4/2）為清明連續假期第一天，根據交通部高公局統計，截至今天傍晚18時，國道交通量為88.6百萬車公里，預估今天全...

東北風及華南雲雨區東移 北北基大雨特報

中央氣象局針對三縣市發布大雨特報。東北風及華南雲雨區東移影響，今基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。

北捷文湖線出包 車門打不開延誤約10分鐘

台北捷運又出包！有民眾今天下午搭乘文湖線時，一輛往內湖的列車突然故障，旅客在劍南站被趕下車，全線延誤約10分鐘，車門不會...

桃園彩色海芋季「芋見愛神」風雨開幕 7.2萬株綻放

桃園市長鄭文燦今天上午出席「2022桃園彩色海芋季」開幕，表示彩色海芋季每年吸引百萬人次造訪，已成為溪海休閒農業區重要的...

天池山莊7日重新開放 想住五星級山屋訣竅看這裡

能高越嶺道西段和天池山莊4月7日重新開放，南投林管處表示，天池山莊假日床位均客滿，營地尚有部分營位可申請，平日山莊和營地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。