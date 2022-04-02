桃園兒童藝術節 大溪木藝博物館推親子共遊課程

桃園市立大溪木藝生態博物館搭配桃園兒童藝術節，今天起至23日推出「2022大溪小職人-玩出生活超能力」系列活動，以大溪在地特色，規劃14種親子共遊體驗課程。

桃園市立大溪木藝生態博物館今天舉行桃園兒童藝術節「大溪小職人玩出生活超能力」開幕記者會，館方表示，活動以「巧手工藝」和「文化風土」2大具有大溪文化特色的主題，推出14種專為親子共遊設計的體驗工作坊與手作活動。

館方表示，「巧手工藝」由在地木藝師、三和木藝工作坊與消磨時光工作室帶領課程，以及篆刻名家帶領小朋友認識篆刻之美，刻出專屬印章，還有紙雕大師展現技藝魔法等。

「文化風土」由有百年歷史豆干名店進行「豆食小廚師」課程，另有木博館的「水苔球培植師」課程、「山水野餐師」、「風土染織師」2場廣場活動，讓小朋友和爸媽認識桃園在地食材、作出在地風味飯糰，以及體驗藍染；詳情可至大溪木藝生態博物館活動專頁查詢。