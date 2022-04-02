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連假第二天國道7地雷路段一次看 國五北上恐塞到深夜

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
連假第二天國道交通疏導措施。圖／交通部高公局提供
連假第二天國道交通疏導措施。圖／交通部高公局提供

今天（4/2）為清明連續假期第一天，根據交通部高公局統計，截至今天傍晚18時，國道交通量為88.6百萬車公里，預估今天全日交通量則在115百萬車公里左右。明天（4/3）連續假期第二天，高公局也列出7大易壅塞路段共民眾參考。

高公局表示，今日下午國道壅塞路段包括國1南向楊梅端至新竹、銅鑼至后里；國3南向鶯歌系統至高原、新竹系統至西湖服務區及國5南向南港系統至石碇等路段。目前國道除國1南向銅鑼至台中系統、國3南向後龍至通霄路段車多外，其餘路段行車大致順暢。

高公局交管組組長卓明君說明，今天雖受陰雨天氣影響但出遊民眾並未顯著下降，預計今日全天車流量可達115百萬車公里，但相較去年同期清明連假多為好天氣，預計今年連假第一天交通量相較去年略下降5%左右。

明日為清明節連續假期第2天，高公局預估國道全天交通量為118百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，建議西部國道南向用路人儘量於6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另外，國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局國道路況預報員蘇家婷則指出，明天國1南向楊梅－新竹、國3土城－關西預計上午9時至12時間車流較多，國5南向南港到頭城則是上午6時出現車潮，預計下午15時過後車流才會紓解，北上更要留意預計下午14時左右出現車潮，可能一路塞至深夜；中部國道則是國1南向彰化－埔鹽早上8時至16時間車多，國3快官－霧峰以及草屯－名間早上8時到中午12時左右同樣容易壅塞。

高公局提醒，明日國道相關疏導措施包括，0至12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國道0至5時均暫停收費等，提醒民眾養足精神再上路。

國道 新竹

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