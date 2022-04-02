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天池山莊7日重新開放 想住五星級山屋訣竅看這裡

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
能高越嶺道西段7日重新開放，天池山莊也開放住宿、餐飲服務。記者江良誠／攝影
能高越嶺道西段7日重新開放，天池山莊也開放住宿、餐飲服務。記者江良誠／攝影

能高越嶺道西段和天池山莊4月7日重新開放，南投林管處表示，天池山莊假日床位均客滿，營地尚有部分營位可申請，平日山莊和營地則仍有名額，山友可於5日前上網登記抽籤。

天池山莊被稱為五星級山屋，去年南投林管處將天池山莊餐飲服務委外經營，引發南投縣仁愛鄉高山協作不滿，質疑林管處將餐飲委由單一廠商經營，原本高山協作提供餐飲，三餐只要450至500元，竟大幅拉高餐飲售價，1個便當就要450元，引起山友熱議。

至於天池山莊重新開放後的餐飲價格，南投林管處表示，委外廠商規畫超值套餐A為900元，含晚餐、早餐、早午餐及睡袋1個；超值套餐B為1500元，含第1、2天的晚餐、第2、3天早餐、睡袋1個2晚。

陳姓山友說，之前走奇萊南峰、南華山3天2夜行程，住宿天池山莊2晚，餐飲和睡袋費用每晚為700元，2天1400元。原本擔心天池山莊重新開放後，餐飲價格會大幅上漲，現在業者推出的B套餐2天1500元，以今年物價漲幅來說算是合理，也希望業者能提供優質服務，提升維護好五星級山屋的美名。

南投林管處表示，天池山莊周圍仍有工程，請山友活動時，避開施工地點並遵循管理員的引導，以策安全，近日疫情嚴峻，進入步道請先於登山口進行實聯制登記，進入山屋需配戴口罩，用餐前手部清潔。

天池山莊申請及訂房資訊可至天池山莊官網查詢(https://tconline.forest.gov.tw/)。餐飲部份，可參考訂餐網站(https://www.2860cabin.tw/）。

天池山莊以原木打造而成，環境舒適景觀優美，被稱為五星級山屋。記者江良誠／攝影
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能高越嶺道雲霧繚繞景觀優美，是熱門登山路線。記者江良誠／攝影
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南投 山友 套餐

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