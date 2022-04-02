清明連假首日國一彰化到西螺「非橙即紫」 11件追撞

今天陰雨連綿，清明連假返鄉掃墓和出遊的車輛一早塞滿國道，國道一號彰化系統到西螺交流道之間從上午7點至目前，車速「非橙即紅」，中午時段北斗到西螺之間一度紫爆，因天雨路滑及車多，發生11件追撞車禍，幸好沒人受傷並很快排除。

國道警方指出，今天國道一號南向王田至彰化交流道（189到198公里）及南向埔鹽系統至員林交流道（207~210公里）車流量大，時速通常維持40公里，彰化交流道到埔鹽系統、員林到北斗的路段40到60公里。

今天上午7點到9點，彰化交流道到埔鹽系統車流量大，時速20到40公里，從彰化交流道要上國道一號南下的車輛回堵到平面道路，勞動警方維持交通秩序。從國一員林交流道要南下的車輛也是回堵到員鹿路。相反的，北上路段的車行速度都正常順暢。

截至目前，國道一號王田到西螺的路段發生11件追撞車禍，幸無人受傷。國道警方提醒用路人，發生事故後，向警方報案後，現場簡易拍攝並移置安全處所等候警方處理，今天下雨應開啟頭燈，拉長車距和降低速度，以避免追撞或失控。

警方再次說明，今天到明（3）日的每天0至12點，封閉國道1號埔鹽系統南向入口匝道；4月4日至5日的每天7至24點，封閉國道1號埔鹽系統北向入口匝道。4月2日至4月5日的每天0至5點國道全線暫停收費，4月2日至4月5日通行費率全天打75折。