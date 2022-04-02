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久等了！坍方封近1年 能高越嶺道、天池山莊7日開放
熱門登山路線能高越嶺國家步道西段，因為坍方封閉將近一年，昨天公告將在4月7日重新開放，五星級山屋天池山莊也開放住宿，許多山友相當驚喜，又擔心是愚人節玩笑。南投林管處今天證實，能高越嶺道和天池山莊確實將在4月7日開放，但部分路段地質破碎加上天候因素恐出現落石，提醒山友注意安全。
能高越嶺西段國家步道去年5月梅雨季，沿途發生多處坍方，尤其指標10公里處坍方最嚴重，為了確保安全，能高越嶺道西段全線及天池山莊封閉，將等步道修復安全後再重新開放，沒想到一等就將近一年。
能高越嶺道西段是百岳入門路線，一般以奇萊南峰和南華山為主，也可連接東段通往花蓮，也可挑戰中央山脈北三段「能高安東軍縱走」，欣賞中央山脈稜線上最美麗的許多高山湖泊和草原。
能高越嶺道天池山莊號稱五星級山屋，自2013年整建後每年吸引1萬5000人到訪，去年能高越嶺道坍方中斷，何時重新開放，讓許多山友望穿秋水。
南投林管處昨天公告能高越嶺西段和天池山莊7日重新開放，許多山友相當興奮，但選在4月1日公告，又讓山友擔心是否為愚人節玩笑。
南投林管處表示，能高越嶺道確實在4月7日開放通行，並同步開放天池山莊住宿。但因步道屬破碎地質，其中指標500公尺、6K及10K較為破碎，加上最近下雨、地震等因素恐發生落石之慮，提醒山友登山前應注意山區氣象，行走步道勿在崩塌地附近停留，請儘速通過，切實注意自身安全。
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