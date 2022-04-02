墾丁「台灣祭」樂迷朝聖 因應疫情升溫防疫加嚴

曾掀起4月「墾丁瘋春吶」的墾丁春天音樂季3年前退場後，屏東縣政府全新打造的獨立音樂會品牌「台灣祭」，連續2年在墾丁大灣遊憩區登場，昨天首日由樂團「血肉果汁機」及全國熱門音樂大賽率先登場，今天從上午11時到晚上10時，獨立樂團在四大舞台接力演出，一路嗨唱到晚上，由張震嶽壓軸演出；因應本土疫情升溫，縣府也在活動入口要求實聯制及全程戴口罩。

4月1日至3日開唱的「台灣祭」，延續過去墾丁春天音樂季在溝明連假開唱的傳統，讓樂迷重拾當年的音樂感動；恆春半島今天一早湧進大量車潮，中午時即有樂迷到場卡位，為了在近距離感受音樂的渲染，主舞台由台灣潛力新秀荷爾蒙少年打頭陣，舞台下早就排滿樂迷一起同樂，下午「OBSESS」開唱時樂迷擠爆滿場。

「台灣祭」周邊活動也同步展開，今年加開「全明星躲避球賽」，由全明星魔王隊Multiverse領軍對抗樂迷組成的隊伍，年輕樂迷報名踴躍，活動開放報名即秒殺額滿，活動2日在迪爵騎士舞台前開打，現場民眾也在一旁為明天進入決賽的隊伍歡呼加油。

台灣祭新選秀節目「台灣追夢新少年」，經過全國百組素人選秀所精心打造，活動開始前以一系列節目紀錄他們的成長，最終與A PIECE OF CAKE 256登上南方主舞台演出，接著等候晚上9時張震嶽的壓軸演唱。