客家大院宣告「桐花季」開鑼 撒花烏克蘭國旗祈願和平

桐花盛開的時節即將到來，苗栗縣桐花公園客家大院、姜太公中部道場今天上午熱鬧宣告「桐花季」開鑼，邀請前副總統呂秀蓮、國民黨主席朱立倫及立委、地方政要多人到場，還為飽受戰火之苦的烏克蘭舉辦點燈祈福儀式，引導孩童和眾人在烏克蘭國旗撒上象徵客家人堅毅性格的桐花，祈願藉由姜太公等眾神明保佑，戰爭盡早平息，為世界帶來和平。

道場主席羅世新表示，烏俄戰爭爆發至今已一個多月，無論平民或兩國軍人死傷數字不斷攀升，造成許多家庭流離失所，道場奉姜太公指示於桐花季開鑼之際，擇吉時為烏克蘭點燈祈福。