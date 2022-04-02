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客家大院宣告「桐花季」開鑼 撒花烏克蘭國旗祈願和平
桐花盛開的時節即將到來，苗栗縣桐花公園客家大院、姜太公中部道場今天上午熱鬧宣告「桐花季」開鑼，邀請前副總統呂秀蓮、國民黨主席朱立倫及立委、地方政要多人到場，還為飽受戰火之苦的烏克蘭舉辦點燈祈福儀式，引導孩童和眾人在烏克蘭國旗撒上象徵客家人堅毅性格的桐花，祈願藉由姜太公等眾神明保佑，戰爭盡早平息，為世界帶來和平。
道場主席羅世新表示，烏俄戰爭爆發至今已一個多月，無論平民或兩國軍人死傷數字不斷攀升，造成許多家庭流離失所，道場奉姜太公指示於桐花季開鑼之際，擇吉時為烏克蘭點燈祈福。
他指出，客家大院佔地15公頃，園區栽植上萬棵油桐樹，是全國著名賞桐景點，油桐樹過去是客家人重要的經濟作物，生命力強，也常被用來描述性格節儉、堅毅的客家人，因此特別規畫祈福撒花活動，祝願烏克蘭人民面對危難時能堅忍不拔，早日脫離戰爭帶來的傷害，並得到宗教力量的溫暖慰藉。
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