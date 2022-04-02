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天氣濕冷加疫情衝擊 嘉義旅遊景點人潮慘澹但住房不減
嘉義阿里山昨傳確診者足跡，衛生局匡列58人，含密切接觸者4人，昨急設篩檢站共篩125人，今天結果出爐，全部陰性。今天上午山上氣溫濕冷加上疫情衝擊，太平雲梯和阿里山森林遊樂區遊客數大減，但飯店民宿住房率不減，今明兩天多客滿，僅不到1成遊客來電要求退房。
嘉義縣府昨接獲通報，指北部1名62歲確診女性，31日曾到阿里山地區玩，足跡包含沼平公園、姐妹潭等地，匡列58密切接觸者，衛生局昨天下午2點到6點緊急在阿里山聯合村辦公室前設篩檢站，共篩125人，所幸全部陰性。
疫情衝擊加上近日嘉義縣地區氣候濕冷，山海區旅遊觀光景點人數都較以往例假日低。梅山太平雲梯今天上午入園人數僅不到1千、停車場僅85%滿，太平社區產業合作社經理張世昌預估，今天遊客數相較以往例假日少約5成。
張世昌說，太平地區目前下雨，除了雲梯，許多遊客上山為目睹螢火蟲風采，但雨天螢火蟲翅膀易濕、遊客不易捕捉，加上太平雲梯在室外，相對遊客數較平常例假日少。
同樣受到雨勢衝擊的還有布袋高跟鞋教堂，雲嘉南國家風景區管理處與廠商合作，今明兩天舉辦「復活藝術日」活動，原預估可以吸引人潮，但統計截止目前僅約1000人，今天預估1200人，布袋工作站主任蘇昀柏說，受疫情衝擊今年相較往年遊客數少約1成。
儘管曾有確診者足跡，但阿里山森林園區內飯店業者生意似乎不受影響。高峰大飯店和文山賓館今明兩天都客滿，高峰負責人陳昆茂說，後天訂房率維持9成，沒接到退房電話。文山賓館後天訂房率也維持7至8成，經理廖景泰說，僅個位數房客電洽退房，占比不到1成。
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