低溫下雨濕冷 清明連假首日日月潭、清境遊客稀疏

南投縣清明節連假首日低溫下雨，遊客遊興大減，清境、日月潭等熱門風景區冷清，假日必塞的溪頭，也因停車場未滿，未實施交通管制。這波濕冷天氣持續到明天，觀光業者預估，連假最後兩天轉晴，南投各風景區才會湧現人潮。

受到大陸冷氣團和華南雲雨區影響，南投縣今天氣溫溜滑梯只有10多度，清境地區低溫只有6度，加上一早就下雨，又濕又冷的天氣讓遊客裹足不出，僅有少數遊客興致不減，撐著傘、穿著雨衣走在清境高空觀景步道。

南投縣風景區管理所長張昭貴說，受到氣候影響，清明連假首日南投各風景區遊客人數大幅下滑，清境農場、溪頭入園人數都只有一千多人，信義鄉雙龍七彩吊橋350人，清境高空觀景步道更只有一百多人。

日月潭、溪頭原本假日都是交通瓶頸點，但日月潭水社、伊達邵、文武廟等停車場平均只有5成，溪頭停車場也未滿，延溪公路難得假日不用實施交通管制，交通都相當順暢。