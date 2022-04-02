優人神鼓4月15日起坪林北勢溪畔重現磅礡經典劇

優人神鼓將於15至17日在新北市坪林區北勢溪水岸，重現經典劇碼「聽海之心」，區公所希望旅客遊覽茶鄉自然生態與山水風光，體驗觀魚步道與博物館外，也有機會欣賞藝文表演。

坪林區長周慶珍今天告訴中央社記者，坪林的產業原受國5通車的影響，經歷任鄉長、區長與市府努力，逐漸讓商圈復甦。尤其，坪林區公所團隊結合地方資源，尋找北勢溪水岸美景作為行銷亮點，讓原本的灰姑娘華麗轉身。

周慶珍說，坪林公所將於15日至17日，邀知名藝文團體優人神鼓，在北勢溪河岸搭舞台，重現經典劇目「聽海之心」，讓台灣文化藝術展演深入茶鄉，提供觀眾震撼靈魂、氣勢磅礡的感官體驗。

她說，獲得13家企業贊助，有些還是坪林在地的企業家，盼望透過展演，讓外地人瞭解故鄉美麗的後花園。表演將結合水岸地景，以水為主軸貫穿大神鼓、大銅鑼、大抄鑼，運用節奏與力道呈現鼓聲鑼音；活動也將視疫情適當彈性調整。

市府觀光旅遊局表示，4月中旬至5月中旬為坪林最佳賞螢季節，在親水吊橋周邊步道、九芎根親水公園、氧森谷花園餐廳、映像之旅野營餐廳、漁光國小校區及紫東產業道路，都能見火金姑閃閃螢光。

觀旅局說，坪林吊橋兩側各有一條觀魚步道，沿途行經溪流、茶園，有翠綠的山巒與溪中魚群相伴，平坦的步道舒適；坪林茶業博物館結合數位互動科技與五感體驗，有各式茶主題特展及教育推廣，民眾除欣賞優人神鼓演出，也可安排沉浸在自然與茶香的賞螢之旅。